La tradizione in tavola: ecco la ricetta della büsèca 

Spesso denominata a livello nazionale trippa alla milanese, la büsèca è in realtà un piatto diffusissimo anche nella vicina Brianza, che non ha nulla da invidiare al maggiore capoluogo lombardo per storia e ricette di questo caldo piatto locale. I primi cenni storici di questo piatto risalgono addirittura al Medioevo, anche se per ovvi motivi storici alcuni degli ingredienti della ricetta attuale non erano ancora stati importati in Europa.

Si tratta certamente di un piatto legato alla tradizione contadina della regione padana, mentre il nome deriva dal tedesco butze, che significa “viscere”, forse in virtù delle popolazioni germaniche che passarono per la Brianza e le zone vicine. Non solo alimento consumato dalle famiglie contadine ma vero e proprio “must have” sulle carte e i menu delle locande e trattorie brianzole e milanesi, ove svolgeva il ruolo di pietanza ritemprante e riscaldante per tutti coloro che lavoravano all’aperto o pativano il freddo dei mesi invernali.

Come detto, la ricetta subì sostanziali variazioni legate a motivi storici e geografici. Se quella attuale prevede l’utilizzo di trippa – ovvero varie parti degli stomaci di animali quali manzo e vitello – e ingredienti “di sapore” quali, ad esempio, lardo, fagioli, carote, prezzemolo, pomodoro, è altresì scontato che nel Medioevo ingredienti quali il pomodoro stesso non erano ancora stati importati dalle Americhe e dunque non presenti nelle versioni più antiche di questo piatto.



Per quanto riguarda la ricetta, quest’oggi ho deciso di presentare una versione di Vimercate dove, a differenza di altri comuni brianzoli, la büsèca viene consumata in umido, in una versione molto simile al meno famoso fojoeu milanese. La ricetta è stata gentilmente concessa dalla signora Carla, proprietaria negli anni ’70 di una trattoria della zona. Per contatti inviare un'email a farinanicolochef@gmail.com



Ingredienti per un pentolone di trippa:

kg. 2 di trippa di manzo (cuffia, ricciolotta e pezza), tagliata a pezzi

gr. 500 di cipolle, finemente affettate

n. 2 stanghe di sedano, tagliate fini

n. 4 carote, affettate a rondelle

gr. 150 di prezzemolo, finemente tritato

n. 2 spicchi di aglio

gr. 100 di lardo



Tritare il lardo e pestarlo bene insieme al prezzemolo e all’aglio. Condire il resto della verdura con questo trito, chiamato pestada de lard.

In una pentola unire la trippa ben lavata, sbollentata e cotta a parte per due ore insieme alle verdure col lardo.

Coprirla con acqua o brodo e far cuocere per altre quattro ore, facendola sobbollire ma non bollire troppo forte. Se il liquido man mano evapora, aggiungerne dell’altro fino a cottura ultimata (alla fine la salsa deve essere morbida ma non troppo liquida).

Si può accompagnare con fette di polenta abbrustolita o pan giallo o pan di mistura. In alcune locande, osterie e trattorie servivano come contorno dei ceci lessati conditi con aceto, olio di ravettone, sale e poco aglio tritato. Qualcun altro la cosparge col parmigiano grattugiato o altro formaggio.