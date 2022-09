Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Domenica 25 settembre, all’interno del Parco di Monza con partenza da Cascina San Fedele, si terrà la tanto attesa Brianza per il Cuore Run, corsa non competitiva organizzata da Brianza per il Cuore, con la collaborazione del Monza Marathon Team, accanto all’associazione sin dalla prima edizione a scopo di bene: celebrare la Giornata Mondiale del Cuore.

La squadra di professionisti SYNLAB CAM – Medical Fitness (Medici, Preparatori atletici e Fisioterapisti) sarà a disposizione dei podisti iscritti a Brianza per il Cuore RUN per offrire gratuitamente informazioni, test e valutazioni medico-sportive. Per accedere a queste prestazioni gratuite, è necessario prenotarsi chiamando il numero 039 2397480. L’impegno di SYNLAB CAM Monza non si ferma qui: tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione sportiva potranno sottoporsi al Selfie della Salute, una valutazione del proprio stato di benessere, basata su studi di letteratura scientifica e riferita a tre ambiti importanti nella vita di ogni persona: alimentazione, attività fisica e qualità del sonno. Ma non saranno solo gli adulti a beneficiare della presenza di SYNLAB: i più piccoli potranno partecipare a un bellissimo gioco e ricevere così una piccola sorpresa con i segreti per una corretta alimentazione, oltre ad avere accesso a un contenuto multimediale a loro dedicato. SYNLAB CAM Monza da sempre ripone particolare attenzione al mondo sportivo, considerandolo un elemento fondamentale nell’ambito del benessere e della salute.

Negli ultimi anni, i servizi di Medical Fitness e Fisioterapia sono cresciuti ampiamente, grazie a un continuo sviluppo numerico e soprattutto di competenze della squadra monzese e a scelte oculate nelle dotazioni sanitarie e tecnologiche più attuali. Di recente, SYNLAB CAM Monza ha ampliato ulteriormente il ventaglio dei suoi servizi in ambito sportivo grazie all’acquisizione di CAM Sport, oggi SYNLAB CAM Sport, Centro di Medicina dello Sport accreditato con Regione Lombardia.