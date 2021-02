Come arredare e addobbare la camera da letto per San Valentino

San Valentino non è solamente fiori, cioccolati e cena fuori. Per sorprendere la propria dolce metà, è possibile arredare la camera da letto in modo romantico e suggestivo. Ecco qualche suggerimento.

Illuminazione

L’illuminazione ha un ruolo importante e quando decidete di creare un ambiente all’insegna del romanticismo, giocare con le ombre diventa fondamentale. Le candele sono un grande classico in grado di diffondere una luce soffusa, elegante e raffinata, poi se sono profumate riuscirete ad avere una stanza in pieno mood San Valentino.

In alternativa alle candele potete ricorrere alle lucine a led sui toni del rosso o del bianco, ma anche ad abat-jour a forma di cuore o con la scritta “love”. Basta sistemarle in punti strategici come la testiera del letto o il comodino e l’atmosfera sarà irresistibile.

Biancheria da camera

Che si tratti di una camera da letto in stile moderno o una più classica, scegliere la giusta biancheria da camera è molto importante. Le lenzuola bianche sono intramontabili, si adattano ad ogni ambiente e donano un tocco di eleganza alla stanza. Per completare l’arredo potete aggiungere petali rosa, candelabri e lanterne, ideali per gli amanti dello stile Shabby Chic e dare alla camera da letto un sapore vintage.

Il rosso è un evergreen che non può mancare la sera di San Valentino: copripiumini, lenzuola e cuscini, total red o con fantasie con i cuori sono perfetti per farvi rievocare l’amore di coppia.

Simbolo dell’amore per eccellenza, la rosa può essere utilizzata sia stampata sulla biancheria da letto che come decorazione, basta spargere i petali sul letto a forma di cuore e il vostro partner non potrà resistervi.

Tende romantiche

In una camera da letto dedicata a San Valentino, le tende hanno un ruolo centrale. Trasparenti e con decorazioni che richiamano la festa più romantica dell’anno, creeranno un piacevole effetto vedo non vedo per un’atmosfera sensuale.

Decorare le pareti

Quando si decide di arredare una stanza a tema, bisogna fare attenzione ai minimi dettagli. Oltre agli elementi d’arredo, non dobbiamo tralasciare le pareti. Se ridipingere la camera sui toni del rosso può risultare eccessivo, un’alternativa sono gli sticker murali: posizionati sulla testata del letto e pieni di scritte romantiche, di sicuro stupirete il vostro partner.

Musica

Come per le fragranze, la musica, anche se non visibile, può creare l’atmosfera giusta. Non dovete fare altro che scegliere quella che piace a voi e al vostro partner e posizionare le casse, magari sulle tinte del rosso, per un risultato ancora più d’effetto.

