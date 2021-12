Come addobbare la casa per il Natale

L'Immacolata è ormai passata, ma non hai ancora addobbato la tua casa per il Natale? No, non stiamo parlando dell'albero. Stiamo parlando di quei piccoli e creativi addobbi che possono portare in casa l'atmosfera natalizia, dai cuscini per il salotto agli addobbi per la tavola. Ecco qualche idea.

Come scegliere la ghirlanda d'ingresso

La ghirlanda, da appendere rigorosamente sulla porta d'ingresso, è il primo segno dell'atmosfera natalizia all'interno di una casa. Puoi anche realizzarla da te, utilizzando rami di pino, pigne, bacche, materiali riciclati e naturali: sarà sostenibile, e ti riempirà di soddisfazione. In alternativa, puoi optare per una ghirlanda già pronta con palline metallizzate o dettagli in feltro da arricchire magari con qualche lucina a led.

I cuscini natalizi per il salotto

Se non hai tempo di preparare gli addobbi fai da te, e vuoi cambiare look al tuo soggiorno col mimino sforzo, puoi puntare sui cuscini natalizi. Le federe con renne, scritte e paesaggi innevati renderanno ancora più accogliente l'ambiente ma, se si preferisce la tinta unita, si può andare sul sicuro col rosso, il verde oppure l'oro.

Decorazioni vintage

Gli oggetti vintage, a Natale, danno il loro meglio. Divertiti a scovarli nei mercatini dell'antiquariato, oppure nei mercatini di Natale. Alberelli, casette e schiaccianoci regalano un gusto retrò e tanta felicità.

I centritavola di Natale

Immancabili durante le cene e i pranzi del periodo natalizio, i centrotavola sono un vero e proprio must. Puoi optare per soluzioni classiche, e dunque per centritavola realizzati con elementi naturali (pigne, bacche e rami) oppure crearne di più originali con barattoli di vetro in cui inserire palline e lucine.

L’importanza dei colori

Al di là degli oggetti in sé, fondamentale è anche scegliere i giusti colori quando addobbi casa per Natale. Per un effetto trendy scegli decorazioni dorate e abbinale al nero, il grigio scuro oppure il bianco. Se ami l'originalità, sappi invece che la nuance per eccellenza del Natale 2021 è il rosa confetto. Abbinano all'oro per stupire i tuoi ospiti. Infine, se non vuoi allontanarti dalla tradizione, punta sul verde: abbinato al rosso è sempre raffinato e scenografico.

