Come arredare la stanza degli ospiti

Hai una stanza in più in casa, e vorresti trasformarla in una stanza per gli ospiti?

Al di là della sua metratura, sappi che esistono piccoli trucchi per renderla confortevole.

Creare un ambiente neutro

La stanza degli ospiti deve abbinarsi bene allo stile della casa, ma deve essere neutra: le persone che la vivranno dovranno sentirsi a proprio agio e sentire la camera un po’ loro. Questo vuol dire che le foto di famiglia e gli oggetti personali devono essere lasciati fuori dalla porta.

A prescindere dalla metratura, poi, gli ospiti dovranno essere liberi di muoversi all’interno della camera soprattutto perché avranno con loro una valigia e oggetti personali che occuperanno spazio. Inoltre, anche se piccolo, non dobbiamo dimenticare di inserire nell’ambiente una scrivania su possano usare il computer. Se la metratura è generosa, si può pensare di inserire anche una poltroncina, su cui sedersi per guardare la tv o leggere un libro.

Colori neutri

La camera degli ospiti deve essere un luogo accogliente, e i colori hanno un ruolo centrale quando si vuole trasmettere questa sensazione. Le tonalità più indicate in questo caso sono quelle neutre come il beige, il bianco panna o il grigio chiaro, ma anche tinte delicate come i colori pastello che faranno sembrare l’ambiente più grande e trasmetteranno anche un senso di tranquillità.

Letto comodo

Nella camera degli ospiti il letto svolge un ruolo essenziale. Se la stanza è piccola opta per un divano letto, che possa essere utilizzato di giorno per leggere un libro o guardare la tv e poi trasformato in letto per la notte.

L'importanza piani d’appoggio

Non dimenticare di sistemare dei comodini ai lati del letto, per consentire agli ospiti di caricare lo smartphone e di poggiare gli oggetti personali. In alternativa puoi installare mensole da arricchire con lampade o candele.

Un guardaroba funzionale

Il guardaroba è un must-have della stanza degli ospiti. Se non c'è posto per l'armadio, installa uno stand appendiabiti a cui affiancare un piccolo comò dotato di cassetti per la biancheria. Metti sempre a disposizione lenzuola pulite, una coperta calda, un paio di cuscini in più e degli asciugamani soffici.

L’illuminazione

Installa una lampada sul comodino, oppure due faretti. In alternativa al lampadario puoi pensare ad una lampada da terra.

TV e specchio

Sulla porta o a terra, se lo spazio lo consente, sistema uno specchio. È consigliabile poi appendere una TV, oppure poggiarla sul mobile, così da far sentire gli ospiti come a casa loro.