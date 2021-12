Come realizzare da sé il puntale per l'albero

È giunto il momento di fare l'albero, ma vuoi mettere la soddisfazione di realizzare da te le sue decorazioni? Magari non hai il tempo di prepararle tutte, ma sicuramente in una ti puoi cimentare. Quale? Il puntale, ovviamente! Ecco cinque idee per un puntale unico ed inimitabile.

Puntale origami a forma di albero

Occorrente:

Carta per origami

Forbici

Compasso

Sfera di legno con foro centrale

Bastoncino di legno

Con un compasso disegna dei cerchi sulla carta e poi ritagliali (se non hai un compasso, puoi utilizzare anche coperchi di barattoli di diverse dimensioni).

Piega dischi a metà e continua a piegarli, fino a quando non riuscirai più a farlo. Taglia la punta con la forbice. Ripeti la stessa operazione con gli altri dischi di carta di dimensioni diverse.

Un volta terminato il tutto, prendi la sfera di legno con foro centrale e infila il bastoncino al suo interno: diventerà l tronco dell’albero. Ora infila i dischetti dal più grande al più piccolo sul bastoncino ed ecco che il tuo puntale sarà pronto.

Stella con le pigne

Occorrente:

9 pigne piccole

Colla a caldo

Spugnetta

Tempera bianca

Cartoncino

Forbici

Nastrino

Colora le pigne di bianco, in modo che sembrino innevate. Per farlo, intingi nella tempera bianca una spugnetta e picchiettala sulla pigna.

Sul cartoncino, disegna un cerchio la cui circonferenza sia in grado di contenere 8 pigne disposte a raggiera. Taglia il cartoncino e, con la colla acaldo, incolla al centro la pigna più piccola e le altre disposte in modo circolare (assicurati che siano asciutte).

Nella parte posteriore del cartoncino, incolla un nastrino così da poterlo poi inserire sul ramo dell’albero.

Puntale stella luminosa

Occorrente

Cartoncino

Forbici

Filo di spago

Catena di luci

Disegna sul cartoncino la sagoma di una stella, proporzionata alla grandezza dell’albero. Ritagliala e, sulle cinque punte, crea dei fori grandi e piccoli così da ottenere una stella traforata.

Partendo dalla punta di una stella, inizia ad avvolgere il filo di spago fino a ricoprirla tutta. Ora dovrai semplicemente sistemare le lampadine negli spazi del filo per non farle muovere. Una volta posizionata sull’albero e, accese le luci, l'effetto sarà irresistibile.

Puntale stella intrecciata

Occorrente:

2 cartoncini glitterati del colore che preferiamo (30×30 cm)

Forbici

Colla a caldo

Taglia dal cartonino 20 strisce larghe 1 centimetro. Piega due strisce a metà e segna il centro. Posiziona le stelle a forma di croce e incollale tra loro con la colla a caldo. Successivamente appoggia sulla croce 4 strisce verticali e 4 orizzontali. Intreccia le strisce tra loro alternandole e fermale (sempre con la colla a caldo). Avrai così ottenuto una scacchiera. Posizionala davanti a te a rombo e, partendo dal basso, prendi la striscia di destra e quella di sinistra, unendo la punta con la colla a caldo. Ripeti il passaggio per ogni angolo così da ottenere delle punte arrotondate.

Ripeti tutto il procedimento con l’altro cartoncino. Quando anche la seconda stella sarà pronta, posizioniala capovolta sull’altra così da ottenere una stella a 8 punte. Intreccia le strisce che sono rimaste fuori dall’intreccio e incollia con la colla a caldo eliminando il cartoncino in eccesso.

Prodotti online

Pistola per colla a caldo

Cartoncino glitter

Corda di spago di iuta

Luci a Led