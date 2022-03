Cromoterapia: quale colore scegliere per le proprie stanze

I colori hanno un potere importante sul nostro stato d’animo, motivo per cui tingere nel modo giusto le proprie stanze diventa fondamentale. È il principio della cromoterapia.

Benessere mentale e colori hanno uno stretto legame. E il corpo, una volta assorbita la luce, filtra le radiazioni emesse dai colori ottenendo reazioni differenti in base alla nuance.

Ci sono colori che hanno un effetto rilassante, altri provocano un effetto energizzante. Questo succede perché le tinte sono collegate alle emozioni e possono stimolare reazioni differenti nel nostro cervello.

Negli ultimi anni il mondo dell’interior design ha dedicato sempre maggior attenzione all’effetto dei colori sulle emozioni, cercando di scegliere le tinte da inserire in una stanza a seconda della necessità. Per intenderci, in una stanza potrebbe essere preferibile un colore che stimola la concentrazione, in un'altra un colore che agevola il relax.

Vediamo insieme quali sono i colori da usare nelle diverse situazioni, cercando comunque di avere un buon risultato sotto il punto di vista estetico.

Equilibrio e armonia per l’ingresso

L’ingresso è quella zona della casa che ci accoglie dopo una lunga e impegnativa giornata di lavoro, o che da il benvenuto ad ospiti e amici, motivo per cui deve restituire una sensazione di armonia. La nuance neutra è quella che più di tutte rappresenta questa necessità, e per questo motivo la tonalità più indicata per ottenere un ambiente armonioso è il beige.

Vitalità ed energia in cucina

La cucina è la stanza della casa dove la famiglia si riunisce e dove quotidianamente si manifesta la convivialità. Le tinte ideali per questa esigenza sono l’arancione e il giallo.

La prima rappresenta il colore legato alla socializzazione, mentre la seconda quello della vitalità, due sensazioni che non possono assolutamente mancare in cucina, soprattutto in quelle spaziose con ambienti open space.

Relax e tranquillità in camera da letto

Il blu è sempre stato il colore indicato per la camera da letto, in quanto trasmette relax, ma non è l'unico. Con l’indaco ad esempio, si ottiene lo stesso risultato. Oltre a dare una sensazione di calma, questo colore si abbina benissimo ad ogni tipo di legno.

Lo stesso discorso si può fare per il rosa, colore in grado di rendere l’ambiente allegro e positivo. Adatti sia per la cameretta dei ragazzi che per la camera da letto degli adulti, questi colori si possono integrare negli ambienti attraverso complementi come poltroncine, cuscini, biancheria da letto, e magari un soffice tappeto.

Modernità e condivisione in soggiorno

Così come la cucina, il soggiorno è la zona della casa che spesso riunisce la famiglia, con la differenza che questo ambiente necessità di relax e tranquillità. In questo caso, il bianco è il colore perfetto, in quanto racchiude in sé tutti gli altri colori trasmettendo positività.

Questo colore “non colore”, inoltre, ha il vantaggio di poter essere abbinato a tinte forti e dominanti per equilibrarle.

Eleganza e raffinatezza in bagno

Il bagno è la zona della casa dove il richiamo all’acqua è immancabile. Per questa ragione il colore predominante più adatto è l’azzurro. Questo colore è in grado di trasmettere un senso di pace, soprattutto nelle sue versioni scure o pastello.

In un bagno, il senso di eleganza e di purezza possono essere trasmessi anche dal grigio, colore neutro in grado di creare un ambiente raffinato in cui sentirsi a proprio agio.

Per provare a raggiungere il senso di pace e relax che si hanno in un SPA, basterà utilizzare questi colori per i rivestimenti o nella biancheria, dopodichè prepararare un bel bagno rilassante.