Come decorare la casa per Halloween utilizzando le zucche

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween e, per chi già non lo ha fatto, è tempo di pensare a come addobbare i propri ambienti domestici.

Come decorare la casa per Halloween? Scopriamolo insieme.

Pensa al tuo spazio esterno

Non si può decorare la casa per Halloween senza cominciare dal proprio spazio esterno. Poco importa, che si tratti di un pianerottolo o di un patio: posiziona ai lati della porta diverse zucche, di differenti colori e dimensioni. I bambini sapranno di essere i benvenuti, per il loro "dolcetto o scherzetto?".

Decora i davanzali

Per decorare i davanzali, puoi raggruppare le zucche in un angolo insieme ad alcune grosse candele da accendere la sera del 31. Oppure, se hai un po' di manualità, puoi creare una ghirlanda con le foglie autunnale o una finta ragnatela.

Apparecchia a tema la tavola

La sera di Halloween hai ospiti? Come centrotavola è d'obbligo utilizzare una zucca! Apparecchia tutto coi colori tipici, il nero e l'arancione, e realizza piccoli segnaposto con zucchette dal formato mignon.

Non aver paura di esagerare

Quando si parla di decorare la casa per Hallowen, non devi temere di strafare. Divertiti a disseminare in ogni angolo della casa piccole zucche di diverso colore, meglio se vere (ma se fatichi a trovarle vanno bene anche di plastica).

Un'alternativa insolita è quella di dipingere le zucche con colori fluo. Lascia che a farlo siano i piccoli casa: si divertiranno un mondo! Oppure, la zucca puoi intagliarla col classico volto spaventoso o trasformarla in una specie di grotta in cui posizionare statuine di fantasmi e streghe. O, ancora, puoi... trasformarla in una lavagna! Ti basterà dipingerla con una pittura lavagna, per poi invitare i tuoi ospiti a lasciare una dedica oppure la loro firma. Infine, puoi pensare alle tue zucche come a dei vasi: taglia la calotta, elimina la polpa interna e posizionaci scenografiche piantine.

Prodotti online

Zucca

Stencil di Halloween

Tempere lavabili

Kit intaglio zucca Halloween