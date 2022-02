Arredare casa, gli errori più comuni

Quando si tratta di arredare una casa, è importante prestare attenzione a ciò che non è attuale, e perciò rischia di far sembrare l’arredamento vecchio sin da subito. Quando si parla di arredi, infatti, la moda cambia molto velocemente. Quello che è cool e moderno in questo momento, potrebbe non esserlo più nel giro di poco tempo. Spesso vengono quindi commessi degli errori che possono far sembrare la casa molto vecchia seppur arredata da poco. Vediamo quali sono i 10 errori da non commettere assolutamente.

Tende

Le tende sono tra i complementi d’arredo che più fanno la differenza, quindi vanno scelte con molta attenzione. I colori e le fantasie possono essere suggeriti dal resto dell’arredamento, ma dei tessuti pesanti o troppo scuri rischiano di rendere l’appartamento più vecchio.

Illuminazione

Un altro aspetto molto importante da curare quando si arreda casa è l’illuminazione. Limitarsi ad un solo lampadario potrebbe essere un errore. Così facendo, la luce non sarebbe sufficiente, rischiando inoltre di non avere nessun tipo di atmosfera. Tuttavia bisogna fare anche attenzione a non esagerare con i punti luce. Meglio optare per una luce bianca naturale, soluzione che non passa mai di moda.

Divani

I divani sono tra i complementi d’arredo che invecchiano più velocemente. Sul divano, infatti, i segni dell’usura si fanno notare, e purtroppo possono invecchiare anche un arredamento tra i più moderni. Se proprio non si vuole rinunciare ad un divano perché ci si è affezionati, l’ideale è optare per un rifacimento della tappezzeria.

Rivestimenti

Quando sono le piastrelle o la carta da parati a rendere vecchio l’appartamento, risolvere il problema non è così semplice. Per rimuovere e sostituire questi due elementi bisogna necessariamente rivolgersi a dei professionisti. Affidarsi ad un architetto o ad un interior designer potrebbe essere la scelta giusta. Queste figure sono infatti in grado di trovare delle soluzioni alternative molto innovative.

Ambienti

Un ambiente troppo pieno e con pochi spazi potrebbe rendere l’appartamento vecchio. Gli arredi troppo ingombranti, soprattutto in stanze di dimensioni contenute, rischiano di dare un senso di soffocamento. Scegliere i mobili delle giuste dimensioni, lasciando spazio e libertà all’interno dell’ambiente, risolve senz’altro il problema.

Arredi usati

Sempre più persone amano i mobili vintage e amano inserirli all’interno del proprio appartamento. Attenzione, però: se i mobili vintage non vengono trattati e valorizzati nel modo giusto rischiano di sembrare solo vecchi e di conseguenza far sembrare vecchio l’appartamento. Per far rinascere il mobile e renderlo più attuale, è consigliabile una lucidata o una riverniciata.

Pavimenti

Non avere la pavimentazione rischia di far invecchiare anche il più moderno degli appartamenti. Si consiglia quindi di scegliere un pavimento che si ripeta in ogni stanza della casa.

Personalizzazione delle stanze

In fase di arredamento la personalizzazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Personalizzazione vuol dire stile proprio, ma anche quello degli altri abitanti dell'appartamento. Attenzione quindi a non creare un'accozzaglia di stili rischiando di far sembrare la casa troppo vecchia.

Finestre sporche

Come abbiamo già detto per l’illuminazione, bisogna fare in modo che la casa abbia la luce giusta. Delle finestre sporche darebbero un’atmosfera cupa oltre che un senso di sporco e disordinato. Una finestra sporca può dare l’idea di essere in una casa completamente sporca e vecchia, non proprio il volere di chi la abita.

Manutenzione

Una buona manutenzione è la prima regola per non far invecchiare l’appartamento. Un chiaro esempio è dato dalle pareti che, quando sono sporche e portano i segni del tempo, danno alla casa un’immagine di vecchio e trascurato. Si consiglia quindi di imbiancare e rinfrescare le pareti con una certa frequenza.

