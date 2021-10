Bonus domotica, cos'è e come ottenerlo

Sono sempre di più le persone che scelgono di dotare la loro casa di un sistema domotico, al fine di renderla più intelligente e più efficiente. Ecco dunque che, agevolazioni volte ad intensificare l'impiego della domotica, sono più che ben accette.

Cos'è il Bonus domotica? In realtà, non è un'agevolazione a sé stante: fa invece parte dell'Econobonus, una serie di misure volte ad incrementare il risparmio energetico tra le mura domestiche. Ecco come funziona.

Bonus domotica, come funziona

Il Bonus domotica è un'agevolazione fiscale che consente di detrarre il 65% di quanto speso per l'acquisto e l'installazione di sistemi domotici.

Tale agevolazione può essere ottenuta andando a detrarre il 65% della spesa in fase di dichiarazione dei redditi, oppure mediante uno sconto in fattura o cedendo il credito d'imposta a soggetti terzi.

Possono essere detratte le spese per l'acquisto dei dispositivi domotici che consentono di regolare la temperatura all'interno della casa, di gestire gli infissi, l’illuminazione e gli impianti di videosorveglianza.

Attualmente, la scadenza del Bonus domotica è fissata al 31 dicembre 2021. Per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario effettuare i pagamenti con metodi tracciabili (bonifici bancari o postali) ricordando di conservare tutti i documenti che accertano le spese. I bonifici devono essere di tipo parlante, e indicare quindi la causale del versamento, il codice fiscale di chi accede alla detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva dell’azienda che ha svolto i lavori.

A chi è rivolto il bonus

Il Bonus domotica si rivolge a tutta una serie di contribuenti, che possono così acquistare in modo agevolato dispositivi per il controllo da remoto di molte strumentazioni domestiche.

Possono richiedere il bonus:

le persone fisiche proprietarie degli immobili

i contribuenti che hanno conseguito il reddito di impresa

le associazioni tra professionisti

gli enti pubblici e privati che operano in ambito commerciale

gli istituti autonomi di case popolari

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

chi esercita arti e professioni e gli imprenditori nel caso di immobili strumentali alle loro attività

