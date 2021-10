Digitale terrestre, cosa cambia dal 20 ottobre e quali sono i decoder migliori

Il 20 ottobre è una data cruciale per chiunque abbia una TV in casa. È infatti il giorno in cui si passa al nuovo digitale terrestre, col trasferimento di alcuni canali in HD. Cosa significa? Che, molti italiani, potrebbero non vedere più alcuni canali.

Per verifificare se la propria TV va già bene, o se bisogna al contrario acquistare un decoder per continuare a vedere tutti i canali, basta sintonizzarsi sul 501 (per la Rai) e aul 505 (per la Mediaset): se l'immagine va bene, vuol dire che il 20 ottobre non bisogna fare nulla.

I canali che con i televisori non compatibili non si vedranno più sono: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Per acquistare un decoder così da continuare ad utilizzare il vecchio televisore, o per acquistare un nuovo televisore, è possibile usufruire dei bonus messi a disposizione dal Governo:

il Bonus TV-Decoder consente d'avere 30 € per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi DVB-T2 – HEVC Main10 e per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare (può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20.000 €)

il Bonus Rottamazione TV consente d'ottenere uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 100 €, per comprare un nuovo televisore rottamandone uno acquistato prima del 22 dicembre 2018 (può essere richiesto da tutti, senza ISEE)

I due bonus sono cumulabili.

Ecco dunque quali sono i migliori decoder acquistabili online.

1. TELE System UP T2 4K

Il decoder di TELE System UP T2 4K è adatto a qualsiasi TV grazie alla presenza della presa Scart e della porta HDMI. Dotato della completa piattaforma Android TV, consente di aggiungere al proprio televisore le più note piattaforme di streaming da DAZN a Netflix.

2. Digiquest

Il decoder di Digiquest DGQ990 HD è dotato di 2 telecomandi inclusi nella confezione, uno semplificato con tasti grandi e uno standard. La presa USB è utile per la riproduzione di file video e audio in vari formati e per la registrazione di canali TV.

3. Humax Digimax T2

Digimax T2 di Humax è un dispositivo dalle dimensioni compatte, con uscite video HDMI e Scart e riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB. Il telecomando programmabile 2-in-1 permette di controllare il televisore.

4. Tempo tmp4000

Il decoder tmp4000 di Tempo è dotato di funzione di videoregistratore su memoria esterna collegata alla porta USB. La presa USB frontale è utile anche per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati.

5. Gt Media V7 Pro

Il decoder Gt Media V7 Pro si distingue per il doppio tuner satellitare e terrestre. Compatibile con schede tivùsat e Mediaset Premium, è dotato delle funzioni di registrazione e Timeshift su memoria esterna USB e di WiFi per l'accesso a YouTube.