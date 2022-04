5 idee per arredare il terrazzo in primavera

Con l'arrivo della primavera, torna la voglia di godersi il proprio spazio all'aperto. Tuttavia, il terrazzo può arrivare dall'inverno un po' trascurato. Oppure si può aver voglia di rinnovarlo. Come fare? Ecco qualche idea.

Occupati della pulizia

In inverno si tende a trascurare l’esterno ma, in primavera, pulire il terrazzo diventa fondamentale. La prima cosa da fare? Rimuovere le foglie secche e la polvere, pulendo i pavimenti e i muri. A quel punto non ti resta che lavare con acqua e sapone: in poco tempo il terrazzo avrà un aspetto del tutto diverso.

Arreda con i tavolini

Il terrazzo è il posto in cui goderti i tuoi momenti di relax, in cui fare colazione e persino lavorare. Ecco dunque che i tavolini diventano essenziali. Se hai poco spazio, la soluzione più pratica è ricorrere a quelli pieghevoli: si aprono all’occorrenza e, una volta terminato l’utilizzo, possono essere chiusi e conservati in ogni angolo della casa.

Se anche i tavoli pieghevoli sono troppo ingombranti rispetto allo spazio a disposizione, puoi optare per il tavolino a sospensione: dai modelli in ferro battuto a quelli in legno si deve solo scegliere quello che si avvicina di più allo stile preferito. Il terrazzo è grande e vuoi dargli carattere? Crea una zona pranzo con tavoli e sedie dai colori pastello.

Realizza un salottino open-air

Se ami accogliere i tuoi amici e hai spazio a sufficienza, allestisci un piccolo salotto all’aperto utilizzando divanetti da esterno in resina o rattan, capaci di resistere alle intemperie. Se sei appassionato di fai da te e cerchi una soluzione economica, puoi anche ricorrere ai divanetti in pellet, da completare con cuscini grandi e colorati.

Avere un terrazzo piccolo non vuol dire rinunciare ad un angolo relax. Un'idea? Acquistare panche contenitore da esterno: faranno da divanetto, e ti offriranno uno extra in cui conservare gli attrezzi, i plaid o i cuscini. Per una soluzione a basso budget, il pouf da esterno o le sedie sospese sono originali: grazie all’imbottitura sono anche estremamente comodi.

Se ami prendere il sole o leggere un buon libro, opta per una sedia sdraio dai tessuti colorati.

Pensa all'illuminazione

Per illuminare il terrazzo le soluzioni sono numerose. La più semplice prevede l'utilizzo di catene di luci, con lampadine calde o fredde, oppure nella versione colorata. Se invece cerchi una soluzione raffinata ed elegante puoi optare per le lanterne: disponibili in differenti forme e dimensioni, daranno un mood un po’ retrò al tuo spazio esterno.

I fiori per dare colore.

Fiori e piante non possono mancare sul terrazzo e, disposti nel modo giusto, possono diventare dei veri e propri elementi d’arredo. Se hai poco spazio, utilizza fioriere a parete. Se hai molto spazio e/o ami dedicarti al giardinaggio, punta invece sulle fioriere da terra.

Prodotti online

Tavolo pieghevole

Salottino esterno

Sedia sospesa

Fioriera con spalliera