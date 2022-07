Dove posizionare il barbecue sul terrazzo

Cos'è l'estate, senza un barbecue con gli amici? Un tempo riservato al giardino, il barbecue è perfetto anche in terrazzo oppure sul balcone. L'importante è sapere dove posizionarlo.

Cosa sapere quando si posiziona il barbecue

Che sia in un giardino o su un terrazzo, ci sono delle regole di buon senso da rispettare, per tutelare la sicurezza degli abitanti della casa e degli ospiti:

tieni i bambini e gli animali domestici lontani dalla griglia

tieni in ordine la zona cottura

crea un appoggio in muratura resistente, su cui posizionare il barbecue

non lasciare mai la zona cottura incustodita

scegli un luogo lontano da alberi, vegetazione e tettoie

prima di pulire la griglia, accertati che il barbecue sia spento e freddo

vicino al barbecue, posiziona un secchio della sabbia e un tubo per l’irrigazione

Dove posizionare il barbecue portatile

Il modello portatile è quello più pratico perché può essere posizionato in un punto differente del terrazzo ogni volta che si vuole, ma la scelta deve essere fatta con cura. Innanzitutto, accertati che la base sia stabile e resistente per evitare che cada durante l’utilizzo. Controlla poi il vento per determinare la direzione in cui soffia, così da evitare che il fumo entri nella tua casa o nella casa dei vicini. Infine, considera che lo spazio attorno alla griglia deve essere abbastanza grande e libero da consentire a chi cucina di muoversi liberamente senza pericolo.

Dove posizionare il barbecue fisso

Prima di realizzare un barbecue in muratura, informati sulle regole vigenti nel tuo Comune. Se puoi installarlo senza problemi, scegli una posizione comoda, dall'accesso facile e con abbastanza spazio attorno sia per grigliate in sicurezza, sia per occuparsi della manutenzione senza intralci. Oltre a scegliere la postazione e il modello di barbecue, è necessario scegliere anche il tipo di alimentazione. Se vuoi un barbecue a GPL o con le bombole, controlla che abbia il marchio CE e non installarlo mai al chiuso. I barbecue a legna o a carbonella non vanno invece installati troppo vicini all’abitazione o alla vegetazione, preferendo una zona ventilata.

