Giardino a misura di bambino, come realizzarlo

Se durante l'inverno le occasioni per stare all'aperto non sono molte, durante l'estate il giardino e il terrazzo sono i migliori amici del bambini.

Tuttavia, affinché vengano vissuti a pieno è necessario arredarlli nel modo corretto. Ecco come.

La casetta di legno

Vero e proprio evergreen, la casetta di legno è un must del giardino (ma anche del terrazzo, se lo spazio lo consente). Al suo interno si possono inventare storie, ci si nasconde, ci si rifugia in compagnia degli amichetti. E se lo spazio manca, oppure non si può/vuole spendere per il suo acquisto? Anche una vecchia tenda da campeggio andrà benissimo!

Una piccola spiaggia

Sin da quando sono piccoli piccoli, i bambini amano pasticciare. Cosa c'è di meglio dunque di una bella sabbiera? In commercio se ne trovano di moltissimi tipi, in legno oppure in plastica. Il consiglio? Posizionarla in una posizione soleggiata, per evitare la formazione di muschi e funghi a causa dell'umidità.

Altalene e scivoli

Così come la casetta di legno, anche altalene e scivoli sono due evergreen. Scegli prodotti sicuri e stabili, adatti all'età del bambino, prediligendo i giochi evolutivi così da poterli modificare all'occorrenza. L'alternativa low cost (e low space)? Un'amaca, da appendere a due alberi, oppure a due paletti di legno.

La piscina gonfiabile

In estate le temperature sono alte e i bambini amano muoversi, correre, saltare e giocare. Per concedergli un momento di refrigerio, installa in giardino una piscina gonfiabile, meglio ancora se arricchita con giochi come scivoli e piccoli canestri.

L'orto

L’estate è tempo di divertimento ed è possibile insegnare ai bambini piccole responsabilità ma in modo semplice, un esempio perfetto è prendersi cura insieme a loro di un orticello. Basta riservare una piccola area all’interno del giardino e iniziare a seminare fiori o piante di cui i bambini si occuperanno giorno dopo giorno.

Un cinema in giardino

Un piccolo cinema sotto le stelle è la soluzione perfetta, per una serata tra amici. Basta avere un telo e un proiettore, scegliere il animato da vedere e il gioco è fatto!

