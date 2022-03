Ampliamento casa: la guida completa

Quando la famiglia si allarga, quando i figli crescono o emergono nuovo esigenze: ci sono situazioni in cui un ampliamento della casa è indispensabile. Tuttavia, le norme e i bonus sono talmente tanti che destreggiarsi non è semplice. Questo, sebbene ampliare la casa porti con se diversi vantaggi: i costi minori rispetto all'acquisto di una nuova casa, l'aggiunta di valore, la non necessità di traslocare. Vediamo dunque insieme tutto ciò che c'è da sapere sull'ampliamento della casa.

Che cos'è il Piano Casa?

Il punto di partenza imprescindibile per un ampliamento della propria casa è il Decreto Legislativo 112 del 2008, meglio noto come Piano Casa (promosso per rendere più semplici gli investimenti edilizi). Ogni Regione italiana ha stabilito delle normative specifiche per rendere il testo operativo e soprattutto conforme alle caratteristiche di ogni singolo territorio. Questo vuol dire che non esiste una normativa unitaria vera e propria. In sostanza, il Piano Casa permette tre interventi:

ampliamento e sopraelevatura dei fabbricati con annessa riqualificazione

recupero ad uso residenziale di altre volumetrie

demolizione e ricostruzione con bonus ad hoc

Cos'è l'ampliamento del volume

Per procedere all'ampliamento del volume è necessario avere una planimetria aggiornata dell'unità abitativa.

In base ai parametri edilizi, nazionali e comunali, si può intervenire - partendo dal volume lordo esistente - sommando le superfici sottosuolo e quelle esterne che sono delimitate dal perimetro. Dopo tutti questi calcoli, si può partire con il progetto vero e proprio da presentare agli uffici preposti.

Le pratiche necessarie

La realizzazione dei lavori di ampliamento di una casa richiede la presentazione di quella che è nota come SCIA, vale a dire la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In alternativa ci si può avvalere del permesso di costruzione, diverso a seconda dell’intervento da effettuare. Fondamentale è anche il fascicolo del fabbricato, documento che deve contenere:

La valutazione di sicurezza dell’immobile

Il certificato relativo al collaudo

Le informazioni progettuali aggiornate su strutture e impianti

Per il rilascio dell’abilitazione, poi, viene richiesto il Protocollo Itaca, una valutazione della sostenibilità energetica e ambientale del palazzo. In questo modo si conoscono prestazioni e consumi dell’edificio, oltre al suo impatto dal punto di vista ambientale. Allo stesso tempo, i materiali non possono essere scelti in maniera casuale, ma puntando su quelli a bassi consumi e capaci di garantire il giusto livello di comfort.

I possibili ampliamenti

Sono diverse le tipologie di ampliamento della casa, a seconda delle necessità e dello spazio a disposizione:

Estensione: si tratta dell’intervento più diffuso a livello abitativo, soprattutto quando lo spazio disponibile è poco e si ha il desiderio di aumentare la cubatura dell’appartamento senza modifiche “invadenti” e importanti

Recupero del sottotetto: questo ampliamento è di tipo verticale, a patto che il sottotetto rispetti le altezze minime richieste dal Comune di residenza

Terrazzo da “chiudere”: il terrazzo può essere letteralmente chiuso aggiungendo delle pareti fisse o vetrate molto ampie con finestre scorrevoli per ricavare una stanza in più

Una nuova veranda: in caso di abitazione con giardino esposto al sole, la veranda è l’aggiunta utile per una zona relax nuova di zecca e ben illuminata

