Come inserire un armadio a muro in corridoio

In casa, lo spazio sembra non bastare mai. Ecco dunque che, poter ricavare un piccolo ripostiglio, diventa provvidenziale. Qual è la stanza migliore in cui farlo? Il corridoio, ovviamente! Luogo di passaggio, solitamente non utilizzato, può ospitare tutto ciò che ormai non sta più nei cassetti.

Ma quale armadio installare in corridoio? Prima di scegliere il modello, è necessario sapere che le sue linee devono essere semplici ed essenziali. E che, se il corridoio è lungo e stretto, i colori possono venire in nostro aiuto. Ante dalle tinte chiare amplificheranno lo spazio.

L'armadio a scomparsa

L'armadio a scomparsa sta bene un po' dovunque: risponde a pieno alla volontà di conservare al suo interno gli oggetti ma, al contempo, sembra quasi che non ci sia.

Un armadio a scomparsa ha le ante scorrevoli, le maniglie invisibili, e si mimetizza alla perfezione con le pareti che lo circondano.

L'armadio a specchio

Se il corridoio è stretto e buio, è possibile aggiungere spazio e luminosità installando un armadio a specchio.

La superficie riflettente fa apparire gli ambienti più ampi: basta montarli sulle ante e giocare con i toni chiari della struttura per ottenere il risultato desiderato.

L'armadio in cartongesso

Se hai un budget ridotto ma non vuoi rinunciare all’armadio a muro, puoi puntare tutto su un materiale versatile ed economico: il cartongesso. È la soluzione perfetta per gli amanti del fai da te: con un po’ di manualità otterrai un risultato impeccabile e un armadio leggero ma resistente. Il cartongesso permette di dare libero sfogo alla fantasia: puoi arricchirlo con console, cassetti e tutto ciò di cui hai bisogno per conservare i tuoi oggetti preferiti.

L'armadio su misura

Nel caso in cui abbiamo una casa molto piccola, l’armadio a muro a questo punto diventa un vero e proprio elemento in più e la soluzione salvaspazio di cui abbiamo disperato bisogno. Per sfruttare al meglio ogni centimetro a nostra disposizione, l’unica alternativa è scegliere un armadio su misura con la struttura, i materiali e i colori che preferiamo.

