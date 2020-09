Le pulizie da fare in casa al rientro dalle vacanze

Al rientro dalle vacanze, le pulizie di casa sono l'ultima cosa a cui si vorrebbe pensare. Eppure è necessario farle per dare una rifrescata agli ambienti rimasti chiusi, approfittando magari degli ultimi giorni di ferie per qualche piccolo lavoretto.

Ecco allora i consigli per pulire e rinfrescare casa in poco tempo.

Disfare le valigie

Anche se torniamo da una lunga vacanza e da ore di viaggio, la prima cosa da fare è disfare le valigie. Lasciarle in giro per casa, non solo crea più disordine ma si corre il rischio di rovinare il contenuto.

Lavare tende e divani

Al rientro dalle vacanze le giornate sono ancora belle e possono essere sfruttate al meglio lavando tappeti, divani o cuscini, oltre ai vestiti della valigia. Un lavaggio a 30° consentirà di avere il bucato pulito e profumato con costi ridotti in bolletta e rispetto per l’ambiente soprattutto se li facciamo asciugare all’aria aperta.

Pulire i vetri e le tapparelle

Una volta messe a lavare le tende, possiamo approfittarne per pulire le tapparelle e i vetri. Un rimedio efficace per quest’ultimi è diluire il sapone di Marsiglia in acqua e in pochi minuti le finestre saranno brillanti.

Per quanto riguarda le tapparelle se sono solo sporche possiamo pulirle con un panno umido, se invece sono rovinate, meglio riverniciarle e proteggerle con la cera d’api.

Eliminare il superfluo

Se amiamo lo shopping non vediamo l'ora di acquistare i vestiti, ma spesso tendiamo ad accumulare. I giorni prima del rientro al lavoro sono un’occasione per eliminare ciò che non indossiamo più, venderlo o darlo in beneficenza.

Una volta conservato l’essenziale possiamo approfittarne per lavare l’armadio a fondo, stirare i vestiti e suddividere i capi in maniera funzionale, in base all’utilizzo.

Lo stesso concetto vale nelle altre stanze della casa. In bagno meglio eliminare le medicine scadute i cosmetici vecchi. Una volta pulite, le mensole possono essere arricchite da contenitori in cui mettere tutto a seconda dell’utilizzo.

In cucina dobbiamo eliminare il cibo scaduto, ripulire i ripiani e sistemarlo in base alla scadenza. Inoltre, possimao utilizzare barattoli con etichette per conservare gli utensili in modo ordinato e originale.

Rinfrescare le pareti

Le pareti pulite danno un senso di ordine alla casa, se ci sono piccoli graffi e vogliamo eliminare la polvere possiamo creare una miscela con acqua calda e sapone di Marsiglia e con l’aiuto di una spugna ruvida strofinare delicatamente per eliminare i segni. In pochi minuti le pareti saranno come nuove e con un profumo delizioso.

Se invece, la casa ha bisogno di un cambio di look, possiamo approfittare delle temperature tiepide e decidere di tinteggiare.

Prima di stendere il colore ripariamo i buchi o le piccole crepe con lo stucco, carteggiamo e scegliamo il colore con cui ridipingere le stanze della casa. Se vogliamo rendere le camere particolari, soprattutto quella dei bambini, possimao realizzare delle decorazioni con l’aiuto si stencil.

Una volta sistemata casa, non ci resta che rilassarci in un ambiente pulito e profumato!

Prodotti online per la pulizia della casa

Sapone di Marsiglia

Portatutto a sospensione

Contenitori alimentari

Stucco professionale

Pittura per interni

Stencil