Soluzioni low cost per dividere gli spazi di casa

Quando si parla di ristrutturazioni, una tra le scelte più gettonate è rappresentata dall'open space. Tuttavia, talvolta si rende necessario suddividere i grandi spazi anche in via temporanea, e possibilmente con poca spese. Quali sono le diverse opzioni? Scopriamolo insieme.

Tende e tessuti

Soprattutto nei monolocali, costruire una soluzione permanente per dividere lo spazio è impossibile. Ecco dunque che, una buona soluzione per dividere il cucinino dalla zona divano/letto, è rappresentata da tende e tessuti. Trasparenti o meno, possono essere fissate al soffitto così da ridurre l'ingombro al minimo. Senza contare che, il costo ridotto, permette di cambiarle spesso al variare delle stagioni o semplicemente dei gusti.

In inverno, quando la luce è poca, scegli un tessuto leggero o trasparente che consenta alla poca luce disponibile di filtrare. Se hai bisogno di privacy scegli tessuti come il velluto, in un colore alla moda o nella tinta che più ti piace.

Pareti semitrasparenti

La luce naturale è sempre importante, e non va ostacolata. Se non ami i tendaggi, un'alternativa low cost è rappresentata dalle pareti in policarbonato.

Il materiale leggero e poco costoso ha un effetto semitrasparente che assicura la giusta intimità, senza sacrificare la luminosità. Basta montare il pannello su un telaio di legno o di alluminio e il gioco è fatto: resta solo da decidere se ricreare una parete fissa o scorrevole.

Libreria

La libreria è tra i complementi d'arredo indispensabili all'interno di un'abitazione, e ben si presta anche a dividere gli spazi.

Se il budget te lo consente chiedi ad un falegname di realizzarne una su misura, oppure prova a cimentarti nel fai da te. In alternativa al legno puoi usare il cartongesso, economico e super resistente.

La soluzione migliore è quella a scacchiera, da posizionare al centro della stanza. Oltre ad essere economica, consente di far passare la luce e di creare due ambienti distinti.

Mobili

Non solo la libreria: diversi sono i mobili che si prestano a fare da divisorio. Ad esempio, un mobile contenitore riesce a racchiudere al suo interno oggetti d'uso quotidiano e - se si opta per un modello alto - è possibile farne una parete mobile. Per lo stesso scopo si può usare uno scaffale, magari da abbellire con piantine e fiori così da creare uno splendido giardino verticale.

Vetrate

Se ami gli ambienti moderni oppure industrial, puoi realizzare una vetrata divisoria con profili in ferrro. Oppure, puoi realizzare una cornice in legno in cui inserire un vetro sintetico (dal costo più contenuto).

