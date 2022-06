Come e quando disinfestare casa dalle zanzare

Le zanzare sono una presenza fastidiosissima che, puntualmente, si affaccia nelle nostre case all'arriva dei primi caldi. Così, ci si attrezza come si può: si installano le zanzariere, elettriche oppure no, ci si arma di ammazza-zanzare. Ma come fare, invece, per debellare il problema alla radice? La risposta è solo una: disinfestazione.

Cosa fare prima della disinfestazione

Le zanzare depositano le loro uova a marzo, motivo per cui è durante quel mese che bisogna agire. Come? Intervenendo sull'umidità e i ristagni d'acqua: assicurati che i sottovasi siano sempre asciutti, e non lasciare mai vasche e contenitori aperti in giardino o in terrazzo perché - con la pioggia - potremmo trasformarsi nel paradiso delle zanzare.

Disinfestazione, quando farla

Le disinfestazione andrebbe fatta tra giugno e settembre, nei mesi in cui - per via dell'umidità dell'aria - le zanzare sono più attive. Farla prima o dopo sarebbe poco utile. Contatta uno specialista, che deciderà come intervenire a seconda caratteristiche del posto, e stabilità l’orario più indicato. Di norma, la disinfestazione viene effettuata di notte oppure all'alba per le zanzare comuni, nel tardo pomeriggio (quando ci sono circa 20°C), per le zanzare tigri.

Quanti cicli di disinfestazione realizzare

Il primo ciclo di disinfestazione dovrebbe avvenire nel mese di marzo, per eliminare le larve prima che diventino insetti. Successivamente, tra giugno e settembre, bisognerà effettuare la disinfestazione vera e propria. Sarà lo specialista a stabilire se ripeterla.

Cosa fare durante la disinfestazione

Mentre la disinfestazione avviene, è bene restare in casa e chiudere porte e finestre. Anche gli animali domestici non dovrebbero stare all'aperto. Inoltre, si consiglia di non lasciare i panni stesi e di aspettare almeno 48 ore prima di consumare gli ortaggi del proprio orto, avendo cura di lavarli bene.

Prodotti online

Antizanzare ultrasuoni

Insetticida antizanzare giardino

Insetticida concentrato

Nebulizzatore a pressione