Tea Tree Oil: come utilizzarlo dentro casa (sfruttando i suoi benefici)

Prendersi cura di se stessi e dell’ambiente in cui si vive è molto importante. Spesso ricorriamo all’utilizzo di prodotti naturali, in quanto efficaci e ricchi di benefici.

Tra i più utilizzati troviamo il Tea Tree Oil, estratto dalle foglie di Melaleuca Alternofolia, una pianta australiana comunemente nota come “albero del tè”. Grazie alle sue proprietà benefiche date da composti organici come il Terpineolo e il Cineolo, il Tea Tree Oil viene solitamente usato per scopi salutari come disturbi respiratori e della pelle.

Tuttavia, questo estratto naturale ha anche proprietà antibatteriche. Caratteristica che lo colloca come ottimo prodotto per la pulizia e l’igienizzazione della casa.

Vediamo insieme alcuni degli utilizzi del Tea Tree Oil nell’ambiente domestico.

Detergente universale

Grazie alle sue proprietà antibatteriche, questo prodotto naturale è un ottimo disinfettante per tutti i tipi di superfici. Scalda mezzo litro d’acqua e aggiungi 10 gocce di Tea Tree Oil insieme ad un cucchiaio di aceto bianco. Aggiungendo 5 gocce di estratto di limone aumentarei il suo potere disinfettante. Mentre, se le superfici da pulire sono in marmo o in granito, puoi sostituire l’aceto con un cucchiaio di bicarbonato.

Contro i batteri dal bucato

Dopo una giornata di lavoro o dopo aver praticato attività sportive, i capi possono essere pieni di batteri. Per eliminarli serve fare il bucato, soprattutto per i vestiti dei più piccoli. Ecco che entra in gioco il Tea tree Oil che, aggiunto al detersivo, rimuoverà tutti i batteri dagli indumenti.

Nemico dei residui di muffa

Durante la stagione invernale, con il freddo e l’umidità, in alcuni punti della casa si potrebbe formare della muffa. Potenzialmente nociva, specialmente per chi soffre di allergie, la muffa deve essere rimossa. Per eliminarla basterà preparare un composto di acqua calda con un cucchiaino di Tea Tree Oil e inserirlo in un contenitore con spruzzino. A questo punto, spruzza il prodotto direttamente sulla muffa e dopo qualche minuto rimuovi tutto con una spugna. Per evitare che la muffa si formi nuovamente, spruzza ogni 10/15 giorni il composto sulla zona interessata.

Per eliminare il calcare

Se accumulato tempo, il calcare diventa difficile da eliminare, rischiando di rovinare i rubinetti della cucina o del bagno. Per eliminare il calcare dalla rubinetteria in modo semplice, prepara un composto di 15 goccie di Tea Tree Oil, aceto, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia in parti uguali, e mescola il tutto. A questo punto, spruzza il prodotto sul calcare e dopo qualche minuto risciacqua-.

Aria più pulita

Smog e inquinamento possono entrare in casa contaminando l’ambiente. Se all’interno dell’umidificatore vengono aggiunte 5 gocce di eucalipto e olio di lavanda insieme ad altre gocce di Tea Tree Oli, l’aria diventerà più sana e depurata.

Per disinfettare lo spazzolino

Anche lo spazzolino andrebbe disinfettato di tanto in tanto. Per farlo basta immergerlo per 15 minuti in bicchiere di acqua calda con 10 gocce di Tea Tree Oil.