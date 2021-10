Tutti i modi per riscaldare la casa in inverno (e risparmiare)

Sull'economia domestica, i costi del riscaldamento pesano notevolmente. E risparmiare diventa una necessità. Ecco dunque che, se una volta la scelta era molto limitata (esistevano solo camini, stufe e termosifoni), oggi i sistemi di riscaldamento sono davvero tanti, ciascuno con le sue peculiarità. Scopriamo insieme quale soluzione si adatta meglio alle tue esigenze.

Camino

Le stufe e i camini sono perfetti per chi cerca un riscaldamento economico e di design. Il loro costo d'acquisto/realizzazione è contenuto ma, in genere, scaldano solo la stanza in cui vengono installati. Solamente se vengono integrati al sistema di ventilazione possono diffondere un piacevole tepore in tutta la casa e persino essere collegati al riscaldamento dell’acqua. Prendili in considerazione se vivi in un appartamento piccolo o se accendi il riscaldamento di rado.

Termosifoni

Ampiamente diffusi in ambito domestico, i temosifoni non sono il miglior sistema per risparmiare. Per mantenerli caldi, infatti, la caldaia deve continuamente lavorare, il che si traduce in un maggiore uso del combustibile e nel conseguente aumento delle bollette.

Riscaldamento a battiscopa

Inserito all'interno delle pareti, all'altezza degli zoccolini, il riscaldamento a battiscopa consente di diffondere il calore in modo efficiente e mantiene asciutti i muri (scongiurando il rischio di macchie d'umidità). Per funzionare necessita di poca acqua e garantisce un risparmio in bolletta fino al 30%.

Riscaldamento a pavimento

Sempre più utilizzato, il riscaldamento a pavimento si basa su un sistema radiante a pannelli. A differenza del riscaldamento a battiscopa consente di avvicinare i mobili alle pareti ed è dunque super funzionale. Che si opti per un modello con tubazioni o con conduttori elettrici, è bene sapere che l'impianto impiega molto tempo a raggiungere la temperatura ma la mantiene a lungo. Se abbinato ad un pavimento in legno, consente di risparmiare fino al 25%.

Riscaldamento elettrico

Il riscaldamento elettrico è la scelta ideale se si dispone di un impianto fotovoltaico. Termoconvettori o pompe di calore possono consumare molta energia, ma se si autoproduce i costi possono avvicinarsi allo zero.

Riscaldamento a soffitto

Il riscaldamento a soffitto usa la radiazione diretta o indiretta sulle superfici, che vanno così ad assorbire fino al 90% della radiazione termica. Vantaggioso in quanto non ingombra e permette anche di raffreddare gli ambienti, consente di risparmiare fino al 2% per ogni grado in meno.

Riscaldamento a infrarossi

Il riscaldamento a infrarossi è una soluzione all'avanguardia, che sfrutta le onde elettromagnetiche per riscaldare le superfici della stanza (e non l’aria). L'installazione è semplice, i costi di manutenzione sono contenuti, e si evita la dispersione del calore. Poco ingombrante, può essere installato a pavimento, a soffitto o in alcuni elementi d’arredo, asscurando un risparmio in bolletta dal 50% (ma è possibile anche autoprodurre l'energia coi pannelli solari).

Energia solare

Per chi intende riscaldare la casa in modo green, la miglio soluzione è rappesentata dai pannelli solari termici, capaci di assicurare un notevole risparmio in bolletta sebbene non siano in grado di sostituire totalmente gli impianti tradizionali (con cui vanno integrati).

