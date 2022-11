Come utilizzare i pannelli termoriflettenti per abbassare la bolletta

Tra i rimedi utili a limitare il fenomeno del caro energia, e quindi a ridurre i costi in bolletta, c’è sicuramente quello di limitare il più possibile la dispersione del calore. Anche se può sembrare strano, proprio i caloriferi, ideati per riscaldare la stanza, possono arrivare a disperdere fino al 40% del calore che producono. Questo succede per via della posizione in cui vengono installati. Spesso, i termosifoni sono montati all’interno di nicchie, in prossimità di finestre e balconi, o su pareti poco isolate, subendo così la temperatura esterna.

Se vogliamo risolvere questo problema, evitando di ricorrere a costose opere di ristrutturazione, la soluzione sono i pannelli termoriflettenti. Si tratta di sottili lastre di polietilene rivestite di alluminio che, applicate tra il muro e il calorifero, sono in grado di trattenere il calore prodotto e rifletterlo nella stanza attraverso l’irraggiamento.

Economici e facili da applicare, i pannelli termoriflettenti possono migliorare l’efficienza dei termosifoni di circa il 10%. Le categorie di questo prodotto sono due: multistrato a bolle e multistrato composto. Il primo è formato da bolle d'aria, una doppia lamina in alluminio e da materiali espansi, mnetre il secondo è composto da una pellicola di alluminio riflettente combinato con materassini in polietilene espanso.

Gli utilizzi dei pannelli termoriflettenti

Oltre che a venire installati dietro i caloriferi, i pannelli tremoriflettenti possono essere utilizzati in diverse zone della casa. Innanzitutto nei solai: nel caso in cui ci sia un riscaldamento a pavimento, i pannelli evitano che il calore prodotto dalla serpentina si disperda. E poi nei tetti e sottotetti: utili in qualsiasi condizione climatica, i pannelli respingono i raggi del sole in estate, e trattengono il calore in inverno. Così facendo, si ha la temperatura ideale in tutto il periodo dell’anno.

Come installare i pannelli termoriflettenti

Oltre ad essere molto efficaci, i pannelli termoriflettenti sono anche molto semplici da installare.

La prima operazione consiste nel tagliare dal rotolo un pannello grande come il termosifone, o poco più. Successivamente bisogna appoggiare il pannello dietro al calorifero per capire dove fare gli intagli per far passare le zanche di sostegno. A questo punto si deve far risalire il pannello dal basso contro la parete, mantenendo la parte argentata verso il calorifero. Una volta infilato completamente dietro al calorifero, il pannello va fissato al muro con del nastro biadesivo.

Tra i pro dei pannelli termoriflettenti troviamo:

maggiore velocità nel riscaldamento;

materiali leggeri;

facilità di trasporto e di montaggio;

costi bassi;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Ma ci sono anche diversi contro: