Come combattere il caldo in casa senza i condizionatori

Come fare a raffrescare casa, quando non si ha il condizionatore o si vogliono contenere i costi della bolletta? Ecco qualche semplice suggerimento che, seppure non faccia miracoli, un po' può aiutare.

Tenere gli infissi chiusi

Sembra strano, soprattutto quando fuori ci sono 30 gradi, ma il modo migliore per avere un clima fresco in casa è tenere le finestre chiuse durante il giorno: se si lasciano gli infissi aperti, l’aria calda entrerà in casa e la temperatura aumenterà. La sera, però, quando il clima è più fresco, le finestre andrebbero tenute aperte cosicché l'aria possa circolare.

Usare il ventilatore

Molto più economici rispetto ad un condizionatore, i ventilatori esistono in un'infinita varietà di modelli. Se la loro azione non sembra abbastanza, si mettere del ghiaccio all’interno di una ciotola, posizionarlo davanti alla ventola e il fresco vapore verrà diffuso nella stanza dalle ventole.

Installare le tende

Irrinunciabile complemento d'arrede, le tende sono anche una barriera contro il caldo estivo (specie se chiare). La sera, eventualmente, puoi bagnare la parte finale quando le finestre sono aperte: con l’aiuto della brezza notturna che passa attraverso i tendaggi, nella stanza otterrai un piacevole clima.

L'importanza di piante e alberi

Se hai il pollice verde e ami le piante, sappi che queste non solo rendono colorato il tuo giardino e terrazzo, ma sono particolarmente utili contro il caldo estivo. In particolare piante come l'edera o la vite - oltre ad essere belle esteticamente - creano una barriera naturale contro il caldo, ma anche il freddo e il vento, riducendo di molto la temperatura e l’influenza degli agenti atmosferici.

Attenzione agli elettrodomestici

Gli elettrodomestici, di certo insostituibili, sprigionano calore: tieni spenti quelli non indispensabili. E sostituisci le lampadine a incandescenza con quelle a fluorescenza o a Led perché riscaldano meno l’ambiente e soprattutto assicurano un netto risparmio in bolletta.

