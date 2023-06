Cena in bianco da record: quasi mille partecipanti

Lo location (tenuta segreta fino all'ultimo) era quello di piazza Carrobiolo, di fronte al convento dei padri barnabiti. Che per l'occasione, su tavoli elegantemente apparecchiati e decorati con nastri e fiori, ha visto riunirsi quasi mille persone. Manco a dirlo, in dress code white.

Come da tradizione la Cena in bianco in bianco, l'evento più glamour dell'estate monzese organizzato da Lorena Sala, è stata un successone. Una folla di appassionati, per inciso 980 persone, nella sera di domenica 11 luglio ha infatti deciso di presenziare in piazza del Carrobiolo e partecipare all'ormai famoso evento. Tutto perfetto, tutto rigorosamente all'insegna del glamour (quest'anno il must è stata la luce generata da candele e candelabri) e come sempre della solidarietà. Il charity partner della Cena in bianco è stata infatti White Mathilda, l'associazione di promozione sociale nata nel 2010 e impegnata in prima linea contro lo stalking e la violenza di genere, un tema da sempre importante e oggi più che mai attuale.

"Un grande grazie a tutti i meravigliosi partecipanti che hanno reso speciale l'edizione 2023 della Cena in bianco a Monza - hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook - Piazza Carrobiolo era bellissima: piena di gente e ricca della nostra meravigliosa energia!!! Si è da subito creata un'atmosfera magica e suggestiva. Che emozione vedere tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Grazie perché anche quest'anno avete reso unico e speciale questo evento".