Club Tennis Ceriano: direzione Verona a caccia della promozione in B1

Si deciderà tutto domenica 2 luglio e si ripartirà da zero o quasi. C'è grande equilibrio nel doppio confronto tra il Ct Ceriano e l'AT Verona nei play-off valevoli per la promozione in Serie B1. Dopo il 3-3 dell'andata sui campi del Centro Robur Saronno, la formazione capitanata da Eugenio Ferrarini andrà nella città scaligera a caccia di quella promozione che consentirebbe al club brianzolo di tornare in B1 a un anno di distanza dalla retrocessione del 2022. Partita a fari spenti, la formazione del CTC si è ritagliata uno spazio importante nel proprio girone e nel primo dei due confronti decisivi. Grande tifo e grande prova di gruppo di Ceriano che strappa un pari fondamentale con Alessio Zanotti sceso in campo in condizioni non ottimali e con il primo dei due doppi che poteva girare a favore nel tie-break del secondo set. "Stiamo organizzando la trasferta di domenica con alcuni tifosi per sostenere i ragazzi in questa sfida decisiva. Certamente, dopo il 3-3 dell'andata, giocare sulla terra rossa avvantaggia leggermente i nostri avversari, ma con un po' di fortuna tutto è ancora possibile: siamo due formazioni molto simili". Il presidente del club, Severino Rocco, analizza così il doppio confronto e carica i ragazzi, pur rimanendo sempre con i piedi saldamente per terra. Per il CTC è l'ora della verità, ma indipendentemente dal risultato di Verona, resta una stagione positiva in cui la squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi la promozione in Serie B1. Serie B2 2023, play-off promozione (andata) Club Tennis Ceriano - Associazione Tennis Verona 3-3 Nicolò Pozzani (V) b. Alessio Zanotti (C) 7-6 rit., Niklas Schell (C) b. Gabriel Roveri Sidney (V) 6-4 6-2, Nik Razborsek (V) b. Mattia Rossi (C) 6-3 6-3, Lorenzo Furia (C) b. Tommaso Leoni (V) 6-3 7-6, Razborsek/Roveri Sidney (V) b. De Pasquale/Furia (C) 6-2 7-6, Schell/Rossi (C) b. Pozzani/Leoni (V) 7-6 6-3.