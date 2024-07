Con quattro squadre, Affari&sport è sulla vetta del Resegone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

(VILLASANTA, MB) – La pioggia non ha frenato l’entusiasmo delle terne che hanno onorato il centenario della Monza Resegone, la classicissima brianzola per la quale centinaia di runner sgomitano e sudano, premio finale raggiungere il Rifugio Capanna. Partenza dall’Arengario di Monza, un bagno di folla che è solo l’antipasto del caloroso incitamento del pubblico fino al cancello di Erve, dove la temperatura si abbassa e si alza il grado di difficoltà, gli ultimi 7 km ripidissimi ma illuminati dallo spettacolo delle luci frontali di tanti concorrenti. L’ultimo sforzo ed ecco, l’arrivo al Rifugio Capanna, una festa da gustare in pochi attimi, il tempo di un cambio indumenti e, poi, di nuovo di corsa, questa volta senza fretta, per assaporare nella notte i pensieri e le sensazioni di una gara dal sapore epico. LE SQUADRE AFFARI&SPORT - Per alcuni, le emozioni della conquista della cima del Resegone in notturna hanno anche il sapore della vittoria. Lo sanno bene gli atleti delle quattro squadre iscritte sotto il segno di Affari&Sport che l’hanno conquistata con grandi onori. Quinta assoluta la terna maschile Affari&Sport Squadra A composta da Mauro Civati (Team A Lombardia), Luca Civati (Athletic Club Villasanta) e Daniele Galiero (Sisport SSD) che si è presentata al Rifugio in 3h48’10”, un po' più staccati gli ardimentosi atleti del gruppo del lunedì di Solo Un Passo Dopo l'Altro, Maurizio Bonistalli (Sport&Benessere Asd), Paolo Solfrizzo (Gamber de Cuncuress) e Ivan Zanforlini (Als Cremella) la Squadra B che ha raggiunto la vetta in 5h25’12”, posizionandosi circa a metà classifica. E’ toccato alla Affari&Sport/Methaltherm composta dai compagni del GP Alpinistico Vertovese Filippo Ba, Antonino Lollo e Diego Testa scrivere la prima pagina di storia dell’albo d’oro della Monza Resegone Relay. Con il crono finale di 2h43’37”, i tre hanno sbaragliato di ben 13’ la concorrenza. Prima anche la terna MF Affari&Sport/Enervit composta da Francesca Malnati Manfredi (Atl. Casone Noceto), Stefano Tettamanti (Azzurra Garbagnate M.se) ed il suo compagno di squadra Mattia Grifa che, con 3h01’48” conquista anche la quinta posizione assoluta. “Sapevo che i «miei» ragazzi erano forti ma mi hanno fatto emozionare con questi ottimi piazzamenti. La Monza Resegone è una sfida con tante difficoltà organizzative che la rendono davvero speciale e unica”, il commento a caldo di Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport che da sempre è a fianco di questa manifestazione con il cuore, molto più che come un semplice partner. PREMIAZIONE - Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 28 giugno. Alle ore 21.00 l’Arengario di Monza ospiterà la serata delle premiazioni, occasione per festeggiare insieme a tutti i cittadini questo grandissimo traguardo. Alla presenza delle istituzioni e degli ‘amici’ della Monza Resegone, verrà presentato un volume speciale intitolato "Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione”. Il volume, realizzato con il sostegno di Gioielleria Colombo, verrà consegnato alle squadre classificate e sarà inoltre accessibile a tutti, a fronte di un contributo minimo di 10 euro. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di ricerca, cura e assistenza del Comitato Maria Letizia Verga. PROSSIMI APPUNTAMENTI - Giovedì 27 giugno ore 20.00 la 3^ tappa del circuito GoInUp di Affari&Sport Valbrona – Alpe di Piano organizzata in collaborazione con O.S Valbronese. Le iscrizioni sono aperte online – CLICCA QUI ed è possibile iscriversi anche presso il negozio Affari&Sport (Corso Bergamo 84 di Lecco) e presso il Bar Caffetteria Dolce Vita (Via Sassi 32) oppure la sera dell'evento, in caso di disponibilità di pettorali. Giovedì 27 giugno “Stravillasanta by Night”, è possibile iscriversi presso Affari&Sport Villasanta. Al via venerdì 12 luglio “5:43. 2, 1 - Una Corsa All'Alba”, 8 km di corsa o 4 km di camminata con T-shirt e colazione per i primi 150. Iscrizioni in negozio.