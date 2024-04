Concerto Spring jazz 2024 - Orchestra Felice al teatro Villoresi di Monza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Si terrà il 18 maggio, presso il Teatro Villoresi di Monza, il concerto Spring Jazz dell’Orchestra Felice, diretta dal Maestro Felice Clemente, accompagnata da Tino Tracanna e Andrea Andreoli. «La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire diventa piu’ grande» (Hans Georg Gadamer). In questa frase risiede l’essenza stessa di Spring Jazz, il nuovo concerto unico e speciale attraverso il quale il Maestro Felice Clemente e la sua orchestra giovanile, si propongono di far conoscere la musica jazz come forma di espressione artistica, rendendola fruibile sia ai giovani che partecipano attivamente alla preparazione del concerto, sia a coloro che si vogliono avvicinare a questo tipo di musica, dalle profonde radici multiculturali e dal forte spirito aggregativo. Con Spring Jazz una compagine più unica che rara di giovanissimi musicisti (tutti tra i 14 e i 21 anni), animati dalla grande passione per la musica anni e la bellezza e dal sogno di diventare anime migliori allargando i propri orizzonti attraverso l'arte, è accompagnata dalle originali note ed atmosfere del sassofono di Tino Tracanna e del trombone di Andrea Andreoli, entrambi musicisti di caratura internazionale nonchè docenti al Conservatorio Verdi di Milano. Il concerto è patrocinato dal Comune di Monza, dal Comune di Villasanta e sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

LA COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA E LA CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Spring Jazz non è solo un evento musicale ed artistico dedicato agli appassionati di jazz ma anche un importante progetto educativo per i giovani con significativi risvolti sociali, pedagogici e di crescita personale. Un progetto selezionato e sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza attraverso il bando «Cultura per tutti 3.2» dedicato alle attività culturali.

La Fondazione confermerà il contributo previsto (pari a 4.500 euro) a fronte di una raccolta di donazioni pari al 20% dell’importo stanziato (900 euro). Individui, imprese, enti pubblici e privati, tutti possono contribuire. Chi desidera contribuire alla realizzazione del progetto, può donare: - tramite Paypal o carta di credito direttamente sul sito di fondazione Monza Brianza https://www.fondazionemonzabrianza.org/progetti/concerto-spring-jazz/ - tramite Bonifico intestato a FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MONZA E BRIANZA IBAN : IT03 Q05034 20408 000000 029299

Causale: CONCERTO SPRING JAZZ CONTATTI Orchestra Stabile di Villasanta – Orchestra Felice - Associazione Musicale Via Don Gaetano Galli 25 – 20852 Villasanta (MB)