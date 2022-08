Concorso canoro di Arenzano: vince tra le cover un’artista brianzola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Volge al termine il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE). Il concorso, tornato a Parco Figoli, con la conduzione della speaker radiofonica Marina Minetti, ha visto sul palco i finalisti accompagnati da una band e un’Orchestra dal vivo dirette magistralmente dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi. Due le categorie in gara, “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”, giudicate da giornalisti, musicisti e cantautori. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria Cover, è Mimì Aminata Caruso, 14 anni, di Usmate Velate (Monza Brianza). Mimì ha interpretato per l’occasione il brano “I put a spell on you” portato al successo da Annie Lennox, in una versione che è molto piaciuta a pubblico e critica. Per lei il premio, sempre a scelta, è tra un radiomicrofono o un buono da 500 euro per l’acquisto on line di materiale musicale.