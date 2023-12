Consegnati i proventi della “2^ Lions running, la gara più bella di sempre”, la beneficenza arriva sotto l’albero di Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – Le emozioni della 2^ Lions Running, la gara più bella di sempre sono ancora a fior di pelle, incorniciate nei ricordi con lo sfondo del Parco di Monza in una bellissima giornata di autunno. L’evento svoltosi domenica 1 ottobre è stato organizzato dalla squadra del Lions Club Lissone con la collaborazione della ASD Gamber de Cuncuress ed il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Lissone, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza e CONI con l’obiettivo di devolvere l’intero incasso alle associazioni Silvia Tremolada Onlus e Polisportiva Sole, a loro volta impegnate nel sostegno dei progetti di Team Lombardia Special Olympics. LA CONSEGNA - Nella serata di mercoledì 13 dicembre, presso lo Sporting Club di Monza, sono stati consegnati cinquemila euro a ciascuna delle due associazioni, Silvia Tremolada Onlus e Polisportiva Sole. “Essere qui questa sera a consegnare i proventi della nostra bella manifestazione è una grande emozione, quando ho intrapreso questa avventura sapevo che sarebbe stata un successo ma temevo che si presentasse qualche imprevisto; invece, l’evento è andato oltre ogni mia aspettativa. Ringrazio tutti, partner, istituzioni, runner e il Lions Club di Lissone per aver lavorato tanto, bene e con amicizia, questo ci permette di consegnare diecimila euro ai partner solidali, sono sicura che da qui ripartiremo per fare sempre meglio”, ha detto Silvia Maria Biella, Presidente Lions Club Lissone. “La macchina della solidarietà ha continuato a funzionare anche dopo la chiusura dell’evento, tante persone che non hanno potuto partecipare hanno lasciato una donazione nei negozi aderenti all’iniziativa, abbiamo seminato bene e questo mi rende immensamente felice”, ha aggiunto. “Siamo emozionati per l’impegno che il Lions Club Lissone ha messo pensando alle nostre associazioni” – hanno commentato Davide Fustinoni, Presidente Polisportiva Sole, e Silvio Vigoni, Presidente di Silvia Tremolada Onlus. “Con la 2^ Lions Running abbiamo avuto occasione di apprezzare la grande forze dei principi lionistici, elementi morali che sposiamo e portiamo avanti anche all’interno delle nostre associazioni. Grazie a tutti per aver «corso» con noi per raggiungere questo bellissimo traguardo che ci auguriamo possa essere il primo di una lunga serie.” COM’E’ ANDATA - Lions Club Lissone ha messo energia, entusiasmo, passione e saper fare nella realizzazione della manifestazione che ha incarnato appieno il concetto “We serve”, cardine della più grande associazione umanitaria al mondo, fondata nel 1917 e che conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club sul pianeta. La “2^ Lions Running, la gara più bella di sempre” è stata una piena testimonianza di come i Lions Club siano al servizio del prossimo e, per raggiungere questo obiettivo, sappiano circondarsi di partner pronti a spendersi per una buona causa, di come “Insieme possiamo!” Non è quindi un caso che abbiano risposto all’appello numerose istituzioni, i cui rappresentanti hanno aderito e partecipato in prima persona all’iniziativa, così come tanti partner che hanno sostenuto la realizzazione dell’evento, volontari che hanno svolto svariate mansioni, sempre con un caldo sorriso, e tantissimi runner, più di 2mila le gambe a cui è stato affidato il compito di portare il messaggio di inclusione. Tra i gruppi numerosi, oltre ai “Gamber de Cuncuress”, che hanno svolto egregiamente e con simpatia il proprio compito di addetti al percorso, i Marciatori Desio, quasi 100 i partecipanti di questo gruppo al quale è stata assegnata una bici messa in palio da Banca Mediolanum Monza. Il Comitato Organizzatore della Lions Running, la gara più bella di sempre, dà appuntamento al 2024.