Consiglio comunale, Siamo Ornago: “Tante novità, dalle scuole, al parco di via Verri”

Ornago 26/10/2022 - Ieri 25 ottobre nel Palazzo Municipale di Ornago si è tenuto un importante Consiglio Comunale. L’Amministrazione ha affrontato varie tematiche: il completamento del percorso verso il Comune Cardioprotetto nel 2023, lo stanziamento di 125mila Euro per le manutenzioni ai plessi scolastici, la Riqualificazione Parco Via Verri nonché l’aggiornamento sull’avanzamento delle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’accento è stato posto soprattutto sui plessi scolastici. L’Amministrazione ha messo a disposizione 125.000 Euro per gli interventi di manutenzione, mettendo a frutto il proficuo lavoro del Tavolo di Lavoro instaurato a inizio anno tra il Comune e la Scuola che ha permesso di individuare le priorità e le criticità. “Abbiamo creduto fin da subito che la strada vincente fosse quella di coinvolgere la dirigenza scolastica in un percorso condiviso – dichiara il Sindaco Siccardi. Lo stato delle scuole necessitava di un cambio di marcia, gli interventi di make up del passato hanno avuto effetti solo nel breve periodo ed hanno comportato spese infruttuose”. “Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti – dichiara il gruppo di maggioranza Siamo Ornago - nel Consiglio Comunale di ieri abbiamo dato certezze sulla situazione del Cimitero e sulle risorse che verranno impiegate per i lavori nelle scuole. Entrambi i dossier hanno visto il massimo impegno dell’Amministrazione che ha ereditato due situazioni a dir poco complesse provenienti dai precedenti governi della città. Restiamo stupefatti dall’atteggiamento dell’opposizione che ha perso l’ennesima occasione di essere collaborativa, votando contro o astenendosi addirittura sulle manutenzioni straordinarie alla scuola primaria e secondaria e sul progetto Comune Cardioprotetto”.