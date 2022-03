Corso di corsa a In Sport Concorezzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sabato 12 Marzo in via Pio X a Concorezzo, IN SPORT ha proposto una nuova iniziativa rivolta a tutti coloro che vogliono muoversi accompagnati da tecnici che li guidino verso i propri obiettivi il “Corso di Corsa”. Il nome attira subito l’attenzione con il suo gioco di parole ma in realtà rispecchia proprio gli obiettivi dell’attività: seguiti da un tecnico certificato si punta a migliorare la propria tecnica di corsa senza comunque tralasciare la parte del carico allenante. Ci avviciniamo alla bella stagione e questo invita le persone ad uscire dalla comfort zone casalinga per “andare a correre”, ma quanti praticano nel modo efficace e corretto per il proprio benessere? Sembra un movimento facile che ci appartiene dalla nascita ma spesso non è così e se ci approcciamo nel modo sbagliato rischiamo di andare incontro ad infortuni o dolori che difficilmente ci renderanno volenterosi di riprovare questa esperienza. Il corso è rivolto sia ai principianti sia a chi è già un atleta formato poiché non basta macinare chilometri ed aumentare la propria forma fisica, è l’unione tra una buona tecnica e un buon allenamento che permette di migliorare la propria performance. Sono proprio questi gli elementi vincente: l’attenzione alla tecnica di corsa tramite esercizi specifici che spesso non vengono eseguiti e un carico allenante abbinato. Non resta che preparare le scarpe da running per tutti e ci vediamo sabato a In Sport Concorezzo.