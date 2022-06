Nel parcheggio del supermercato con 100mila euro di droga: due arresti

Erano fermi, in auto, all'interno del parcheggio di un supermercato ma a bordo non avevano caricato la spesa: nascondevano 100mila euro di droga. Due uomini sono stati arrestati a Monza dagli agenti della polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 24enne di origine marocchina, irregolare sul territorio e con precedenti e di un 26enne italiano, residente a Milano. Anche a carico del giovane sono risultati numerosi pregressi con la giustizia, alcuni prorpio connessi ai reati per droga.

100mila euro di droga nell'auto

I poliziotti della questura di Monza hanno notato una Mini in sosta con due persone a bordo all'interno del parcheggio di un supermercato e hanno deciso di effettuare un controllo. Uno dei due giovanissimi ha cercato di scendere dall'auto alla vista della polizia ma la sua fuga è stata interrotta ed è stato fermato anche il conducente del veicolo. A bordo della Mini c'era un sacchetto voluminoso con sei confezioni di chellophane trasparente che coprivano sei panetti di hashish.

Ma nell'auto c'era anche altro: all'interno di piccolo vano ricavato all'interno della pulsantiera per la luce dell’abitacolo, c'erano 26 confezioni in chellophane termosaldate contenenti cocaina. I due sono stati accompagnati in questura e gli specialisti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno effettuato l’esame preliminare narcotest che hanno confermato trattarsi di hashish per quasi 600 grammi e dosi di droga pronte allo spaccio.

La droga e l'auto sono state sequestrate e per entrambi sono scattate le manette in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio ex art. 73 D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). La droga, se venduta, avrebbe fruttato un guadagno di circa 100mila euro.