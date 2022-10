Il traguardo dei 100 interventi al fegato in meno di due anni all'ospedale di Vimercate

Cento interventi. Un importante traguardo è stato raggiunto: dal gennaio del 2020 sono state cento appunto le resezioni epatiche in Chirurgia Generale eseguite all’ospedale di Vimercate. E’ un numero che testimonia l’attenzione corposa rivolta alla chirurgia del fegato, ma anche del pancreas e delle vie biliari in generale, patrimonio esclusivo, fino a qualche tempo, delle chirurgie oncologiche dei maggiori ospedali milanesi. Il 30% degli interventi ha interessato pazienti arrivati a Vimercate da fuori provincia; il 15 % invece da fuori regione.

Sono stati tutti trattamenti chirurgici di tumori primitivi o metastatici. Sempre in termini statistici, il 35% degli interventi è rappresentato da resezioni epatiche maggiori (con una asportazione cioè di poco superiore al 40% del volume epatico del paziente); il 60% da resezioni minori. Nel 5% dei casi si è operato, invece, con termoablazione, una procedura che permette di trattare il tumore (ovvero, neoplasie molto selezionate) senza entrare in sala operatoria.

“Gli interventi – ricorda Christian Cotsoglou, primario della Chirurgia Generale di Vimercate – sono stati realizzati con chirurgia tradizionale, ma anche in laparoscopia che, come noto, riduce notevolmente il tempo di degenza di pazienti e permette una ripresa post operatoria più rapida” Per i casi più complessi c’è stato il sostegno, pre e intraoperatorio, del cosiddetto rendering 3D, che riduce non poco l’incomprensione di eventuali anomali anatomiche: “è una ricostruzione tridimensionale perfettamente sovrapponibile - aggiunge Cotsoglou – alla realtà dell’organo e dei tessuti contigui su cui si deve intervenire”.

Nel trattamento dei tumori epatici significativo è stato il supporto dell’Oncologia e della Radiologia Interventistica. Decisivo anche il lavoro e l’attività del gruppo oncologico multidisciplinare dell’Ospedale che riunisce, settimanalmente, attorno ad un tavolo, su casi clinici concreti, operatori di più specialità: oltre al chirurgo di diverse branche, l’oncologo, il radiologo, l’anatomopatologo, l’endoscopista, l’anestesista, il nutrizionista e personale infermieristico dedicato.