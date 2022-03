Va a scuola con il coltello a serramanico agganciato alla cintura: 14enne denunciato

Nello zaino libri, astuccio e merenda. Attaccato alla cintura dei jeans un coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri. Così un 14enne che frequenta una scuola della Brianza è stato trovato dai carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione.

L'episodio risale ad alcuni giorni fa quando i militari dell'Arma della Compagnia di Seregno hanno ricevuto la segnalazione della presenza, in una scuola della zona, di un ragazzino che aveva un coltello a serramico. Secondo quanto riferito dai carabinieri il 14enne era solito portare l'arma a scuola, mostrandola anche ai compagni. Quando i militari sono entrati a scuola, grazie alla collaborazione del personale, hanno individuato lo studente che è stato chiamato in presidenza. Il giovane è stato invitato a svuotare lo zainetto e involontariamente, mentre mostrava il contenuto, ha lasciato intravedere all’altezza della vita dei jeans un rigonfiamento. Il ragazzo è stato invitato ad aprire la cerniera della giacca dove c'era un coltello a serramanico ancora agganciato ai pantaloni. Lo studente ha così dovuto consegnare l'arma ai carabinieri.

Il 14enne è stato accompagnato in caserma dove è stato denunciato in stato di libertà perchè, come riferiscono i carabinieri "gravemente indiziato di porto abusivo di arma aggravato dall’aver commesso il fatto all’interno di un istituto di istruzione (art. 4 l. 110/1975 e art. 61 n. 11 ter c.p.)".