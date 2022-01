Il 14enne che vaga da solo di sera per la Brianza per andare a mangiare il galletto

Quando i carabinieri alle 22 lo lo hanno fermato il ragazzino era infreddolito e spaesato. Alla domanda di che cosa facesse a quell'ora in giro da solo per la Brianza, in sella a una bicicletta senza fari, ha candidamente risposto che stava andando a mangiare il galletto arrosto in un noto locale della Brianza.

Il fatto è accaduto venerdì, alle 22, a Besana Brianza. I carabinieri durante il consueto servizio di perlustrazione del territorio hanno notato un ragazzino a bordo di una bicicletta senza fari. Girava da solo in quella fredda e buia serata d'inverno. Lo hanno fermato, identificato e poi accompagnato in caserma. Lì ha potuto riscaldarsi e ha spiegato ai carabinieri che viveva a Sovico ed era andato in bicicletta fino a Besana Brianza per mangiare il galletto. Dieci chilometri in sella alla sua bicicletta, su e giù per le strade della Brianza, fino a quando la pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato e fermato.

Nel frattempo sono stati allertati i genitori che, giunti in caserma, hanno potuto riabbracciare in figlio. Il ragazzino, da quanto appurato dai militari, non sarebbe la prima volta che si allontana di casa all'insaputa dei genitori. Quel pomeriggio aveva detto a mamma e papà che sarebbe andato a Monza, ma poi ha cambiato idea.