Il carabiniere che ferma il 17enne che aveva tentato di rubare due telefonini da 3mila euro

Ha preso due telefonini del valore di quasi 3mila euro e poi ha tentato la fuga senza pagare. Ma un commesso, accortosi di quanto stava accadendo, lo ha rincorso e ha tentato di fermarlo. Ma il ladro lo ha fatto cadere a terra e ha tentato la fuga. Questa volta, però, a fermarlo ci ha pensato un carabiniere fuori servizio.

Il fatto è accaduto al MediaWorld di Verano Brianza. Protagonista un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Varese. Da quanto riferiscono i carabinieri il giovane, dopo aver preso i due cellulari di ultimissima generazione, invece di dirigersi alla cassa per pagare, ha tentato la fuga allontanandosi dall’uscita di sicurezza laterale. Il commesso lo ha rincorso, ma il minorenne raggiunto lo avrebbe fatto cadere a terra.

Ad assistere alla scena un carabiniere che in quel momento era fuori servizio. Il militare – in forza al 3° Reggimento carabinieri Lombardia di Milano e che in passato aveva prestato servizio anche in Brianza – è riuscito a fermarlo. Nel frattempo è stato allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno preso in carico il giovane, e un’ambulanza per il trasferimento del commesso ferito all’ospedale di Desio. Dopo le cure del caso il commesso è stato dimesso con una diagnosi di trauma cranico e una prognosi di 10 giorni.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria ed è stato riaffidato ai genitori.