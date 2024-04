Incidente sul lavoro, 23enne risucchiato nella macchina tritarifiuti: morto stritolato

È caduto nel macchinario in funzione e non c'è stato più nulla da fare. Incidente mortale sul lavoro nella giornata di venerdì 19 aprile, intorno alle 23.30, nel comune di Cusago. La vittima è un giovane operaio di 23 anni di origine egiziana della Impresa Convertini srl.

L'azienda di viale Europa 72 si occupa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali. Il ragazzo, per cause in corso di accertamento, durante una manovra sarebbe stato violentemente risucchiato dalla bocca di aspirazione del macchinario trita rifiuti. Nonostante l'immediato intervento per lui non c'è stato però nulla da fare: è stato praticamente stritolato e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il recupero del corpo del giovane operaio è stato effettuato dal personale dei vigili del fuoco di via Sardegna e di Corbetta supportati dall'Unimog della sede centrale di via Messina.

Le indagini sull'ennesima tragedia del lavoro, sono affidate alla procura di Milano. Sul posto anche 118, carabinieri di Corsico e Ats.