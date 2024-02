Hashish, bilancino e 1000 euro in contanti: arrestato 29enne brianzolo

A Verano Brianza nei giorni scorsi i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 29enne brianzolo, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di possesso illecito di sostanze stupefacenti.

Il giovane sarebbe stato fermato mentre si trovava alla guida di un'Alfa Romeo 147, durante un controllo stradale. Sottoposto a perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di 350 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, comunemente utilizzato per la pesatura della droga, e circa 1000 euro in contanti. Ritenuti dagli inquirenti frutto dell’attività di spaccio. Il ragazzo avrebbe avuto con sè anche 200 bustine in cellophane, nuove e pronte per essere utilizzate.

Lo droga, il denaro, il bilancino e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo è stato arrestato e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa che venga celebrata l’udienza di convalida dell’arresto.