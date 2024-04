Senza patente guida l'auto di un prestanome (che ne ha intestate 31): maxi multa da 15mila euro

Aveva intestati a suo nome ben 31 veicoli ma a utilizzarli non era lui. Quando è stata fermata a Limbiate dagli agenti della polizia Locale a bordo di una di queste auto c'erano due extracomunitari senza patente (e anche senza permesso di soggiorno). Una volta portati in questura per essere identificati sono stati denunciati per essere irregolari sul territorio. Entrambi erano anche gravati da un provvedimento di rintraccio. L'auto su cui viaggiavano è risultata intestata a un'altra persona, un 50enne di Varese, che è stato a sua volta convocato al comando e denunciato per falso ideologico in quanto a suo nome erano intestati ben 31 veicoli. La polizia Locale ha emesso a suo carico ben 31 multe da 500 euro l'una per un totale di 15mila euro e ha anche segnalato la vicenda alla motorizzazione per la radiazione dei 31 veicoli che saranno confiscati.