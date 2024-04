La 90enne che arriva a Monza per incontrare la nipote ma si perde: gli angeli che la soccorrono

Quando è arrivata in treno alla stazione di Monza si è persa. Non si ricordava più dove doveva andare, né il nome della nipote che doveva incontrare. Era disorientata la 90enne di Saronno che è arrivata in treno a Monza per incontrare la nipote.

L’anziana, giunta in stazione, era in evidente stato confusionale. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale per aiutare e tranquillizzare la donna. Dalle informazioni fornite dal comando di via Marsala l’anziana non ricordava più l’indirizzo e il telefono della nipote. Ma neppure altre informazioni sulla giovane. L’anziana signora è stata condotta in comando dove è stata tranquillizzata. Nel frattempo gli agenti hanno iniziato le ricerche e sono riusciti a risalire alla nipote. La donna è stata contattata e dopo poco ha potuto abbracciare la nonna accompagnata direttamente dalla nipote da una pattuglia della locale monzese.