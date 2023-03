92enne dimessa dall'ospedale, ma il farmaco prescritto non è in commercio

Dopo oltre una settimana di permanenza in ospedale la mamma torna finalmente a casa. Al momento delle dimissioni il medico consegna al figlio della paziente - una donna di 92 anni - la lettera di dimissioni e l'elenco dei farmaci prescritti. Ma oltre ai normali antidolorifici lo specialista ne ha inserito uno molto forte da utilizzare all'evenienza in caso di dolori insopportabili. Proprio quei dolori così forti contro i quali la donna da anni combatte.

Prima di riaccompagnare la mamma a casa il figlio - che vive a Monza - si è fermato in farmacia. "Nella prima farmacia mi è stato riferito che quel farmaco non lo avevano - ha spiegato l'uomo a MonzaToday -. Non ho fatto troppe domande, certo che l'avrei trovato magari nella farmacia sottocasa. Ho chiamato mia moglie che a sua volta ha contattato la farmacia del quartiere, ma le è stato riferito che quel farmaco non era più in commercio". L'uomo allora ha provato in una terza farmacia e lì la sorpresa: quel farmaco rientrava nella lista di quelli che "a causa dei gravi problemi causati prima dalla pandemia, ma sopratutto dalla guerra in Ucraina, non arrivano le materie prime, i costi di produzione sono aumentati alle stelle, i trasporti delle merci sono molto complicati e costosi, le aziende farmaceutiche hanno deciso di non produrre più 3000 farmaci - così ha riferito la farmacista al monzese -. Sono rimasto senza parole. Ma se mia mamma dovesse star male nel fine settimana e non ho quel farmaco perché non c'è, che cosa posso fare?". Un problema ben noto anche all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che sul suo sito ha un link costantemente aggiornato con i farmaci temporaneamente carenti.

Il monzese è basito: "Ma il medico non è stato avvisato che quel farmaco attualmente non è in produzione? - conclude -. Lunedì chiamerò il reparto e il medico di famiglia per capire come comportarmi qualora mia madre dovesse avere dolori insopportabili dal momento che la medicina che le è stata prescritta in commercio non c'è".