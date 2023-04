È caccia all'uomo che ha aggredito e rapinato una giovane prostituta in Brianza

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile intorno alle 2.30 una giovane prostituta di 18 anni è stata aggredita e rapinata a Lentate sul Seveso in via Statale dei Giovi. La ragazza, di origini rumene e residente nel Comasco, è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata all'ospedale di Saronno. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. I carabinieri di Lentate sul Seveso, prontamente intervenuti, l'hanno trovata in un comprensibile stato di ansia e paura, mezza nuda: l'uomo che le ha rubato la borsa è scappato in macchina. I carabinieri di Seregno hanno avviato subito le indagini con serrate ricerche. In aggiornamento.