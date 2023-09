Aggredisce i figli (uno minorenne) che provano a difende la mamma mentre viene picchiata

Un italiano di 55 anni residente a Monza è stato bloccato dalle Volanti della Questura chiamate per le urla sentite dai vicini di casa. Una volta sul posto gli agenti hanno visto un uomo che, per futili motivi, aveva colpito la compagna con calci e schiaffi al volto, aggredendo anche i due figli, uno dei quali minorenne, che erano intervenuti cercando si auiutare la loro mamma.

Un altro episodio nel Monzese

Un altro episodio di violenza tra le mura domestiche è stato quello di un italiano di 52 anni, segnalato dai carabinieri della di Desio. L'uomo è residente in un comune dell’hinterland a nord di Monza e più volte si è reso protagonista di atti violenti nei confronti della moglie. Molte volte sono interventi i militari che hanno constatato come l’avesse in più occasioni colpita lanciandole contro suppellettili e oggetti a portata di mano in casa, motivo per cui era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

I due uomini ammoniti dal Questore sono stati formalmente invitati a rivolgersi ai professionisti del Centro Italiano per la Mediazione (CIPM) attivato dalla Questura nell’ambito del “protocollo Zeus”, per intraprendere un percorso che li porti a comprendere le loro condotte.