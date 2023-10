È un uomo di 56 anni il piromane che ha dato fuoco all'appartamento a Villasanta

L'incendio di ieri sabato 28 ottobre a Villasanta non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario da parte di un piromane, un uomo di 56 anni già noto alle forze dell'ordine. Solo lo scorso lunedì era stata necessaria una negoziazione da parte degli uomini dell'Arma di Monza, guidati dal maggiore D'Onofri, sempre in via Buozzi, perché anche in quel frangente aveva intenzione di dare fuoco alla casa. Il 56enne, in cura al Cps di Monza, ieri è riuscito a dare fuoco all'appartamento. Sempre lui lo scorso luglio era balzato alle cronache per aver spezzato un femore a un dottore del Policlinico nel tentativo di far dimettere la madre.

I danni sono rimasti limitati alla casa del 56enne. Tutte le 12 famiglie residenti nello stabile sono state comunque evacuate per motivi di sicurezza e fatte tornare nelle loro case solo dopo che i vigili del fuoco si sono accertati che il palazzo fosse sicuro.