A Monza è arrivato il vero freddo ma (per il momento) niente neve

Niente neve, almeno per il momento a Monza e in Brianza. Ma è arrivato il vero freddo invernale.

"Sulla provincia di Monza e Brianza per il momento non sono attese nevicate" spiega Andrea Colombo, meteorologo di 3bmeteo. "Pur in presenza di aria fredda, avremo il transito di precipitazioni che favoriranno neve solo sulle Alpi. Soltanto nella prima parte di giovedì 30 è verosimile una fase con neve fino a quote collinari, intorno ai 400-500m di quota, ma subito destinata a salire già dal pomeriggio. Davvero scarse o nulle le probabilità per la piena pianura".

Il clima sarà "pienamente invernale, con giornate nelle quali le temperature massime si manterranno sui 5-7°C tra giovedì e venerdì. Unica eccezione domani, martedì 28, che vedrà ventilazione di föhn, cieli tersi e temperature diurne fino a 11-12°C. Allungando lo sguardo nel fine settimana, ad oggi è atteso bel tempo ma sempre in un contesto tipicamente invernale dal punto di vista termico, con diffuse gelate nottetempo e al primo mattino".