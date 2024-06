A Monza si è aperta ancora una voragine in strada

Il terreno cede e si apre una voragine. Succede a Monza in via D’Annunzio. La segnalazione, dopo averla fatta agli uffici comunali competenti intervenuti mettendo in sicurezza l'area, è finita sui social. Una foto postata sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…” per segnalare il problema che si è verificato nel cuore del quartiere di San Rocco.

Il problema delle voragini che si aprono lungo le strade e i marciapiedi non è una novità. Diversi gli episodi avvenuti negli ultimi mesi sia a Monza sia in Brianza. Il caso più serio ed eclatante è stata la voragine che si è aperta in viale Campania alla fine dell’anno scorso e che ha visto gli operai impegnati in oltre 5 mesi di lavori per sistemare il problema, con gli immancabili disagi per la viabilità in uno degli snodi principali del traffico cittadino. Il mese scorso si è aperta una voragine in via Molise, con l’asfalto del marciapiede ceduto sotto il peso di un mezzo della raccolta rifiuti impegnato in una manovra.

Ad aprile tragedia sfiorata a Biassono dove lunga la trafficatissima via Cesana e Villa si è aperta una voragine proprio al passaggio di un suv.