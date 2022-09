Le chiude (per lavori) un tratto di autostrada alle porte di Monza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 settembre, sarà chiusa l'area di servizio "Brianza sud", situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A58 Teem (Tangenziale Est Esterna di Milano) e Cavenago, verso Brescia. Contestualmente, sarà chiuso il ramo di entrata, anche per chi proviene dalla A58 Teem.

Le strade alternative

Dalle 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Capriate o di Cavenago.