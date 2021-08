Incendio sulla A4, furgone divorato dalle fiamme

Un furgone completamente devastato dalle fiamme e vigili del fuoco sul posto. Incendio nel pomeriggio di lunedì 2 agosto, intorno alle 16, sull'autostrada A4 Torino-Trieste, all'altezza di Novate Milanese.

Sul posto, per domare il rogo, due mezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti a contenerlo nell'arco di circa un'ora. Non si registrano feriti. Il veicolo, inoltre, si trovava sulla corsia di emergenza, non ci sono quindi state conseguenze sul traffico.

Un'alta colonna di fumo si è levata al cielo, venendo avvistata anche a centinaia di metri di distanza. Alcuni cittadini hanno avvertito anche un paio di scoppi, avvenuti a causa delle fiamme. Il conducente del mezzo si sarebbe accorto che stava per prendere fuoco e avrebbe quindi accostato riuscendo a evitare conseguenze ben più gravi sia per se stesso sia per gli altri automobilisti.