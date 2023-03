L'uomo che abbandonava i rifiuti nei campi in Brianza: inseguimento e maxi multa

L'inciviltà gli è costata cara. Da tempo un uomo sversava rifiuti e scarti edili nei campi di Macherio, in Brianza. Le fototrappole installate nell'area lo hanno incastrato e nella giornata di martedì la polizia provinciale e i carabinieri lo hanno fermato dopo un breve inseguimento. Per l'uomo è scattata una denuncia penale per l'abbandono di rifiuti.

Da tempo, secondo quanto ricostruito dalla provincia di Monza e Brianza, l'uomo sversava scarti edili nelle campagne di Macherio, accostando con il suo furgone. Per lui è scattato il sequestro del mezzo e una multa da 6.500 euro con l'obbligo di rirpristinare lo stato dei luoghi e smaltire in maniera conforme i rifiuti.