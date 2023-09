Cambiano arredo in casa e abbandonano divano, mobili e sacchi sotto un palazzo

Un divano che ormai in casa non volevano più, un tavolo con delle sedie e una serie di sacchi neri con dentro immondizia e cassette vuote. Questo quello che si sono ritrovati alcuni residenti di via Solferino sotto casa. In una aiuola a ridosso del palazzo, a Seregno, lo scorso 13 settembre qualcuno ha abbandonato abusivamente rifiuti. E per rintracciare i responsabili sono state fondamentali le immagini riprese dalle immagini del sistema di videosorveglianza.

I fotogrammi dell'occhio elettronico infatti hanno consentito alla polizia locale di individuare e sanzionare i responsabili del massiccio abbandono abusivo di rifiuti, tra cui alcuni elementi di arredamento. Si tratta di una coppia, un uomo e una donna, cittadini italiani e residenti nei paraggi, per cui è arrivata una multa da 300 euro.